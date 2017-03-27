Эксперт о протестах в РФ и президентских выборах

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В Беларуси и России 25-26 марта прошли массовые акции протестов.

Стоит отметить, что в Минске и других городах Беларуси уже не первый месяц активно выступают против так называемого налога на тунеядство. А теперь белорусы еще и протестуют против задержаний участников митингов.

А в России оппозиционер Алексей Навальный призвал небезразличных граждан выйти на акции протеста. Поводом стало появление фильма-расследования о коррупционных схемах. Вчера, 26 марта, только в Москве задержали около пяти сотен участников акции протеста.

Дальнейшее развитие событий в этих странах в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Эти события в Белоруссии и России в соцсетях часто сравнивали с Майданом. Вы согласны с подобным сравнением?

— Я думаю, на сегодня Майдан и в Белоруссии, и в России вряд ли возможен. Тем более что Россия уже прожила свою Болотную площадь, попытку неуспешной организации своего Майдана. Протесты эти связаны с разными факторами, скорее всего, хотя нельзя исключить попытку дестабилизации России, Белоруссии, ее ключевого союзника, со стороны конкурирующей с Россией части западных элит. Но все же я думаю, что протесты в РФ связаны, прежде всего, с избирательной президентской кампанией, напомню, что в 2018 году, через год, в апреле, должны пройти выборы президента России, сегодня уже формируется пул кандидатов. И Алексей Навальный, наверное, будет кандидатом, который в большей мере объединит оппозиционный электорат, и вот эта борьба внутри кандидатов и борьба за кандидатство, она сегодня может быть ключевым мотивом для организации этих протестов в России, такие себе праймериз по-российски.

Это действительно праймериз оппозиции или попытка вырастить спарринг-партнера для российского президента, удобного, но оппозиционно настроенного?

— Сложно сказать. Мне все же показалось, что вчера органы российской власти были не до конца готовы к этой протестной активности, количеству участников, количеству мест, где это произошло. Поэтому фактов, доказывающих, что это было согласовано с властью, у меня нет, хотя исключить такой сценарий невозможно, много кто из российской оппозиции тесно работали с властью, на власть, поэтому этого фактора нельзя исключить.

В Госдепе США назвали реакцию на такие массовые задержания в РФ оскорблением демократии. Как вы считаете, отразится ли это на отношениях между Москвой и Вашингтоном? Канал "UA:Перший" в Youtube Поддержать белорусов к посольству в Киеве пришли около 200 человек

— Конечно, эти протесты и российские реакции могут быть дополнительным инструментом торгов в политическом диалоге, но это не самая жесткая российская реакция на протесты, десятки раз видели и намного жестче. Поэтому я не исключал в начале этого фактора, говоря, что, возможно, за нынешними протестами стоит часть американских или западных элит, которые таким образом дестабилизируют остатки постсоветского пространства и ослабляют позиции Путина в политическом диалоге. Нельзя этого исключать, такой сценарий тоже может иметь корни, потому что мы видим реакцию Госдепа, мы видим реакцию ЕС на протесты в Белоруссии. Но кардинально это ситуацию не поменяет, все прекрасно понимают, что протесты в стране, где 70-80% поддерживают власть, в стране, которая готова применять физические методы подавления протестов, эти протесты достаточно ограничены и они подконтрольны в значительной мере, они большой опасности для власти пока не составляют.

Почему значительную часть протестующих составляла молодежь?

— Это как раз в России считают возможной подготовкой или угрозой к Майдану, потому что в отличие от пожилых людей в Минске, наверное, как раз молодежь, как в украинском случае, может быть основой такого Майдана. Но я думаю, здесь играет другая роль. Это та же самая проблема, которую мы в нашей стране наблюдаем: отсутствие социальных лифтов, природная, натуральная оппозиционность молодежи к любой власти, к любым консервативным устройствам. Невлияние или минимальное влияние на эту аудиторию телевизора при большом влиянии интернет делает молодежь всегда наиболее удобной группой для манипулирования со стороны оппозиционного – всякого рода, во всех странах – рода политиков, которые предлагают быстрые, скорые и радикальные решения.

Такие жесткие методы со стороны белорусского руководства по отношению к протестующим вызовут какую-то осуждающую реакцию со стороны Запада и, соответственно, очередное похолодание в отношениях между Лукашенко и западными лидерами?

— Откровенно, не видел я жестких методов ни в Минске, ни в Москве. Но я много видел жестких методов при разгоне манифестаций где-то в Нью-Йорке или в Берлине. Поэтому ничего жесткого, выходящего за рамки общепринятой практики, я не увидел.

Но это не мешает лидерам западных государств высказывать подобную критику, заявлять о жесткости, если им это выгодно?

— Да, конечно. Но, дело в том, что в Белоруссии ситуация чуть-чуть другая, думаю, что Белоруссия как раз рассматривается как элемент ослабления России, выход Белоруссии из под влияния России. Мы видим, что между Белоруссией и Россией сегодня очень сложные отношения, много зон конфликта, много зон конкуренции. Мы видели последнее время либерализацию белорусской системы управления, в частности, были выпущены многие заключенные ранее, были открыты новые свободы, в конце концов, был введен безвизовый режим, хотя и ограниченный, для многих очень стран. Поэтому мне кажется, ситуация в Белоруссии — это своеобразный тест на готовность Лукашенко пойти дальше от России или тест на готовность Лукашенко еще более либерализировать систему управления. Кроме того, на эту ситуацию накладывается и то, что сам Лукашенко находится в периоде изменений, неизвестно, сколько еще он сможет находиться на посту президента Белоруссии.

Если будет бурная реакция со стороны Запада, не подтолкнет ли это в очередной раз Лукашенко к более тесному сотрудничеству с Россией?

— Это реакция как раз ЕС, якобы участие западных структур в организации этих митингов, в крайнем случае, так белорусские СМИ это подают для общественного мнения, и украинские, кстати, участников в белорусских протестных позициях. Это все, конечно, подталкивает Белоруссию к сворачиванию этой либерализации, сворачиванию "белорусской весны", и подталкивает в объятия России. Но в Белоруссии очень хрупкая ситуация, в Белоруссии, наверное, сегодня наиболее опасная ситуация из всех постсоветских республик, даже по отношению к нашей, очень хрупкая власть, которая держится на плечах одного и очень немолодого лидера.

Какой фактор Украины в белорусских протестах? Как это дальше может отразиться на отношениях Киева с Минском?

— Я хорошо знаю белорусскую ситуацию, я вам скажу, что очень много украинцев работает в Белоруссии, но не строителями или монтажниками, а работают в гражданском секторе: в общественных организациях, в СМИ, хотя они имеют украинские паспорта. И украинский фактор влияния на политические события в Белоруссии достаточно значителен, это понимают и в Белоруссии, и в Украине. Поэтому на днях и состоялся разговор между президентами Украины и Белоруссии на эту тематику, но конечно, это обостряет отношения между нашими странами, осложняет политический диалог, позволяет белорусскому руководству на официальном и неофициальном, особенно, уровне обвинять Украину в дестабилизационных процессах в Белоруссии. Эти обвинения я неоднократно лично слышал со стороны разного рода белорусских чиновников. К Украине они относятся как к зоне дестабилизации, как к зоне, которая генерирует дестабилизацию на белорусскую территорию. Но я не думаю, что за этим стоит украинское государство, скорее всего, это самодеятельность или деятельность западных структур через Украину и отдельных групп, и радикалов украинских.

Не вызовет это охлаждения отношений между Минском и Киевом?

— Это уже вызывает охлаждение отношений между Минском и Киевом. Просто оно еще социально не настолько заметно, но уже усилились проверки на границах в значительной мере, уже обострилась ситуация на севере Украины, это уже наблюдается, уже задержания украинских журналистов происходили, то есть мы понимаем, что все это выльется в обострение.

Ранее журналист белорусской редакции "Радио "Свобода" Валерий Калиновский в эфире "ГС" сообщил, что в Белоруссии против людей, которые хотели выйти на протесты, задействовали множество силовиков и спецтехники.

А политолог Кость Бондаренко в эфире "ГС" отметил, что Александр Лукашенко будет делать все для того, чтобы никому не удалось расшатать его власть и режим.