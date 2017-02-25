Все расползается, страна теряет управление, выборы неизбежны - Карасев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Начало политического сезона не дает никаких оснований для оптимизма, власть избегает принимать важные стратегические решения, а когда решения все-таки принимаются, то их не выполняют. Страна теряет управление, досрочные выборы практически неизбежны. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве политолог Вадим Карасев.

"У меня такое ощущение, что в этом месяце мы увидели расползание всего. Все расползается — и власть, и парламент, и коалиция, и много других вещей, потому что нет эффективных политических решений. Они просто сегодня не принимаются", — сказал Карасев.

По словам эксперта, даже в тех случаях, когда стратегические решения все же приняты, это мало что меняет: так, долго собирали заседание Совбеза по блокаде Донбасса, и что-то решили, но — "решения не выполняются".

То же относится и к парламенту, и к правительству, отметил Карасев. Он добавил, что накануне в Верховной Раде произошла "вообще поразительная вещь, когда фактически министр финансов заблокировал принятие закона, который выдвигал комитет по вопросам налоговой политики, а это "БПП"… очевидно, что это было решение не только комитета, но и фракции, и президентской команды, а министр финансов это решение заблокировал".

Напомним, в пятницу в парламенте министр финансов Александр Данилюк выступил против внесения поправки, восстанавливающей налоговую милицию, депутаты за поправку не проголосовали.

Политолог подчеркнул, что в Кабмине нет общей позиции и общего взгляда на то, как следует развязывать "узлы кризиса" в экономике.

"Это, кстати, относится и к блокаде (Донбасса — Ред.), потому что одни министры говорят одно, другие министры другое говорят, общее решение Кабмина так и не было принято. Напомню, что премьер-министр (Владимир Гройсман — Ред.) лично попросил собрать Совет безопасности и обороны (СНБО), чтобы не Кабмин, как коллективный орган, решение принимал… И таких случаев много", — сказал Карасев, приведя в качестве примера "хаос планов по компромиссу с Россией, по Крыму".

Накануне Владимир Гройсман заявил, что блокада торговли с Донбассом может привести к очень сильным разрушительным последствиям для экономики, в частности, может подорвать курс национальной валюты, оставить без работы сотни тысяч людей, привести к веерным отключениям.

Ранее власти раскритиковали действия организаторов блокады, заявив, что поставки угля из Донбасса являются законными, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в государственную казну Украины. Одновременно по факту блокирования правоохранители возбудили уголовные дела. Однако никаких попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось.

"Вот такое нарастание хаотичных тенденций, дестабилизационных трендов увидели мы в этом месяце. И пусть меня кто-то переубедит, что не будет в этом году досрочных парламентских выборов. Те, кто сегодня говорит, что они (выборы — Ред.) невыгодны, они будут просто молиться на то, чтобы такие выборы были. Потому что только они смогут снять напряжение в обществе, напряжение в политике, кризис в элитах", — констатировал эксперт.

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Карасев также отметил, что "теряется управляемость в стране", политики и чиновники начинают действовать на свое усмотрение, "занимаются собственным пиаром, начинают думать — как остаться в политике на случай досрочных парламентских выборов".

"Потому они ищут сегодня разного рода возможностей для самопиара, пусть это даже такой черный пиар, с избиением возможным молотками конечностей, обивания кислотой и так далее", — сказал политолог, намекая на скандальную историю с "похищением" одного нардепа из БПП.

В целом, по словам Карасева, события, имевшие место в феврале, в начале политического сезона на Украине — не дают никаких оснований для оптимизма.