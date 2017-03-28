Украина стала страной с нулевой инвестиционной надежностью - Песков

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Украина стала страной с нулевой инвестиционной надежностью, допуская блокировку работы в стране магазинов российских компаний, в Москве рассчитывают, что киевские власти оградят частную собственность зарубежных инвесторов от нападок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По сообщениям СМИ, в Киеве начали блокировать российские магазины "Спортмастер" и Gloria Jeans. В минувшие выходные активисты батальона "Азов" провели несколько демонстраций вблизи торговых центров. Ранее активисты организовывали акции у офисов "Сбербанка" в разных городах Украины, добиваясь прекращения его работы.

"Мы хотим и рассчитываем, что интересы иностранных инвесторов, коими в Украине являются российские компании, будут обеспечиваться и защищаться государством, если это государство является дееспособным. Мы рассчитываем, что украинское государство оградит частную собственность зарубежных инвесторов от нападок ультранационалистических, экстремистских элементов",- сказал Песков журналистам.

По его словам, в Кремле следят за ситуацией и весьма обеспокоены. "В данном случае здесь вряд ли приходится говорить вообще о каком-то инвестиционном климате, инвестиционной надежности страны. Очевидно, что это страна с нулевой инвестиционной надежностью после того, что стало происходить", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

На вопрос о том, будет ли Кремль рекомендовать предпринимателям из РФ покидать украинский рынок, Песков отметил, что бизнес сам отслеживает ситуацию.

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Ране члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.