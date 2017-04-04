В "Народном фронте" выступают за право НАБУ и НП прослушивать граждан

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Нацполиция должны иметь возможность независимо прослушивать телефоны пр наличии оснований, заявил народный депутат ("Народный фронт") Антон Геращенко.

"Если есть основание считать, что лицо или группа лиц совершают преступления или уже его совершили. То правоохранительные органы обращаются в суд с обоснованием, что необходимо поставить телефон гражданина на прослушивание, чтобы раскрыть или предотвратить преступление. Техническая часть прослушивания осуществляется СБУ. Любой другой правоохранительный орган должны решение суда направлять в СБУ", — пояснил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Нардеп подчеркнул, что при наличии оснований НАБУ и Нацполиция должны иметь возможность независимо прослушивать телефоны.

"Возникали подозрения, что информация из СБУ по отдельным персонажам утекала. Такие заявления делал глава НАБУ. Речь идет о том, чтобы НАБУ имело право само иметь техбазу для прослушивания телефонов. На сегодня право иметь самостоятельную прослушку телефонов возможно для Нацполиции, но оно до сих пор не реализовано, по той причине, что мало иметь только законодательное право, необходим целый комплекс технических мер, чтобы полиция или НАБУ имели собственную техническую базу, серверы, каналы доступа, которые стоят порядка десятка или сотни млн грн. Чтобы не было конфликтов между органами и утечки информации – я это поддерживаю и буду голосовать. И НАБУ и Нацполиция должны иметь возможность независимо прослушивать телефоны, если есть основания", — сказал Геращенко.

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"Закон предусматривает, если вас поставили на прослушку, но при этом вы ни в чем не виновны, в течение 12 месяцев по окончанию этого вы должны получить письмо с сообщением, что ваши права были временно нарушены, вас прослушивали по такому-то криминальному делу", — добавил нардеп, отметив, что "прокуроры и следователи, которые должны это делать, часто этого не делают и граждан, которые ничего плохого не делали, не информируют, когда ставили их на прослушку".

Ранее сообщалось, что НАБУ до конца мая 2017 года должно получить право прослушки и проведения следственных действий под прикрытием. Об этом, в частности, сказано в опубликованном во вторник меморандуме с МВФ.