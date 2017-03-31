НАБУ закрыло дело на главу Минздрава - СМИ

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное дело в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которое касалось возможного нецелевого использования бюджетных средств в результате проведения международных закупок лекарств, сообщил в пятницу сайт еженедельника "ZN.UA".

"Тридцатого марта детективы НАБУ закрыли уголовное производство в отношении должностных лиц министерства здравоохранения, открытое… 27 февраля 2017 года", — сообщило издание со ссылкой на антикоррупционное бюро.

По данным издания, дело закрыто из-за отсутствия состава уголовного правонарушения.

"Публикация, которая стала основанием для открытия уголовного производства, на сайте отсутствует (речь идет о статье в интернет-издании Gazeta.ua "Супрун перевела в банки миллиарды, выделенные на лекарства" — ред.). Распечатка этой статьи, которая была приобщена к рапорту прокурора, не была надлежащим образом заверена", — говорится в ответе бюро на запрос издания.

Следовательно, требования Уголовного процессуального кодекса Украины относительно открытия уголовного дела не были соблюдены, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, как заявили в НАБУ, после анализа процедуры закупки лекарств за средства госбюджета, установлено, что поскольку эти закупки осуществляются через международные неправительственные организации, любая возможность единоличного распоряжения деньгами со стороны должностных лиц Минздрава, тем более их перечисление на счета в банковские учреждения за пределами установленной процедуры, в настоящее время исключены.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что Министерство здравоохранения Украины намерено запретить в стране лекарственные препараты и медицинские изделия, произведенные в России.