Операция самоликвидация. Эксперт о будущем НАПК и НАБУ

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Антикоррупционеры нашли нарушения в работе партии "Батькивщина". Об этом сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

В частности проверяют случаи, когда "Батькивщина" указывала в отчете, что получила определенные средства от конкретных лиц, которые это отрицают. В НАПК уточняют, что общая сумма от этих нарушений не очень большая: 10 случаев с взносами по 8-9 тысяч гривен каждый.

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По словам Корчак, НАПК изучает материалы и относительно других партий, которые находятся на государственном финансировании. Она напомнила, что Печерский райсуд постановил конфисковать у "Украинского объединения патриотов – УКРОП" партийные взносы на сумму 469 тысяч гривен.

Как повлияют проверки на деятельность политический партий, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Петр Олещук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви думаєте про ці перевірки?

— Вони, власне, це повинні робити. Це їхній обов’язок, який безпосередньо пов'язаний із так званим державним фінансуванням політичних партій. Правда, не зовсім зрозуміло, чому саме "УКРОП", який, як відомо, не є парламентською політичною партією. Але, в будь-якому випадку, ми можемо робити будь-які припущення. Тобто логічно буде, якщо вони, наприклад, перевірять дані політичної партії і, зрештою, перевірять ці партії аж до БПП. Якщо, наприклад, вони не будуть перевіряти БПП, то це дозволить зробити закиди щодо упередженості. А так, наприклад, вони просто виконують свій обов’язок.

Або "Народний фронт", тому що пов’язують деякі експерти кандидатуру пані Корчак з цією політичною силою.

— Ми можемо, знову ж таки, робити відповідні припущення. Ми можемо висувати якісь припущення, що НАЗК намагається таким чином засвідчити свою корисність і відповісти на критику, яка на даний момент є достатньо гучною, тому що всіх достатньо сильно бентежить низька ефективність роботи даного органу. Але виконання своїх обов’язків злочином не є.

Зараз ці події навколо "УКРОПу", "Батьківщини" на репутацію партій вплинуть?

— Все залежить від результатів, тобто сама по собі перевірка нічого не означає. Якщо будуть виявлені якісь сумнівні дії з боку даних політичних сил щодо витрат коштів, будемо дивитись. Якщо вони будуть виявлені, але, наприклад, перевірки інших партій не будуть проводитись, це інший аспект. Тут буде залежати від результатів. Сама по собі перевірка нічого не означає.

Політичних мотивів зараз, на ваш погляд, немає? Чому самі ці партії?

— Це треба в них запитати. Вони можуть перевіряти, тому що в законі, як то кажуть, не встановлено, в якому порядку вони повинні перевіряти опозиційні і провладні партії. Тобто я особисто для себе маю термін, нехай приблизно місяць. Тобто якщо, наприклад, вони провели протягом місяця перевірки опозиціонерів, але при цьому абсолютно ігнорують провладні політичні партії, на підставі цього я і, я думаю, будь-хто зможе заявити, що це упередженість, що, справді, вони достатньо вибірково ставляться до своїх обов’язків. Тому їм треба попрацювати в іншому напрямку. Якщо, наприклад, вони будуть проводити одночасно перевірки всіх політичних сил, абсолютно ніхто, жоден експерт, жоден спостерігач не зможе їм висунути якісь претензії.

Зараз НАБУ проводять перевірку діяльності міського голови Львова Садового. Що шукають і що можуть знайти?

— Знову ж таки, оскільки НАБУ займається виключно якимись корупційними справами, то треба розуміти, що, очевидно, вони шукають якісь корупційні дії, очевидно, пов’язані із останніми гучними скандалами, в яких була задіяна львівська міська влада, пов’язані безпосередньо із сміттєвими процесами та управлінням міста. Знову ж таки, чи зможуть щось знайти? Як показує досвід, ефективність роботи НАБУ на даний момент, м’яко кажучи, не вражає. Тобто там за весь час їх існування буквально десятки справ доведені до суду, при цьому не стосовно найвисокопоставленіших представників української влади, і там буквально лічені справи безпосередньо цей суд пройшли до вироку. Тобто НАБУ на даний момент, м’яко кажучи, не дуже ефективна, і я особисто не вбачаю якихось підстав вважати, що в питанні, наприклад, львівського мера вона буде суттєво відрізнятись, тим більше, я поки що не зовсім розумію, які конкретно претензії можуть висувати йому такі, які могли б означати кримінальну відповідальність.

ГПУ та СБУ перевіряють АМКУ, НАБУ також сьогодні перевіряє Садового, а НАЗК оприлюднило результати перевірки фінансування політичних партій. Ви ці три події також не пов’язуєте між собою?

— Ми їх, безперечно, можемо пов’язувати, але проблема безпосередньо полягає в тому, що, я повторюю, саме по собі виконання обов’язків не є злочином. Злочином є, наприклад, нехтування відповідними справами, нехтування своїми обов’язками, явна упередженість тощо. Сам факт слідчих дій, як правило, нічого не означає. Найголовніше те, до яких наслідків ці слідчі дії призведуть. Хоча, я думаю, що ми, безперечно, можемо знайти певний зв'язок у всіх цих справах і зв'язок полягає в тому, що останнім часом антикорупційні органи піддаються дуже жорсткій критиці, пов’язаній з ефективністю їхньої роботи. І зрозуміло, що якщо вони і далі бажають існувати, тому що зараз ставиться питання про перспективи існування цих органів, то, очевидно, їм треба щось робити, якимось чином демонструвати свою роботу, що вони, очевидно, зараз і роблять.

Ранее эксперт Ярослав Юрчишин и политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире "ГС" пояснили, в каких изменениях нуждается закон о Е-декларировании относительно антикоррупционных организаций.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.