Вакаров: 95% средств на программное обеспечение НАПК разворованы

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Всю неделю деятельность НАПК сопровождал очередной скандал. При этом даже премьер-министр Владимир Гройсман пытался требовать отставки главы ведомства Натальи Корчак. Как оказалось, система е-декларирования не готова ко второму этапу подачи отчетности, однако руководитель НАПК заявила, что там не несут ответственности за работу реестра, поскольку его поддержкой и администрированием занимается сторонний подрядчик. Тем временем, около 400 тысяч декларантов не могут получить доступ к сайту ведомства, чтобы успеть к дедлайну 1 апреля.

Почему вокруг работы НАПК возник очередной конфликт, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил юрист, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

"Конфликты интересов, которые были заложены при формировании НАПК, они в дальнейшем только зашли глубже. И вторая причина — это то, что средства, которые были выделены датскими налогоплательщиками, около 3 миллионов долларов, и были направлены на создание программного обеспечения, в основном, где-то 95%, были разворованы экспертами, представителями ПРООН и нашими специалистами", — заявил Вакаров.

Ранее глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что публичный доступ к реестру электронных деклараций закрыт для того, чтобы предоставить возможность субъектам декларирования подать декларации.