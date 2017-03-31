Золотарев о борьбе за НАПК: друзьям - все, врагам - закон

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Министерство юстиции готовит законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который в частности позволит переизбрать руководство этого органа на основе конкурсного отбора и установит единоличную, а не коллегиальную ответственность за процесс декларирования, отмечает пресс-служба Минюста.

Несколько последних дней реестр электронных деклараций фактически был недоступен. А вторая волна е-декларирование длится до 1 апреля, а для тех, кто вносит сведения в первый раз, – до 1 мая.

Конфликт между НАПК и Минюстом в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Для принудительного увольнения команды НАПК нужны веские основания, их явно нет, и поэтому в Министерстве юстиции решили переписать антикоррупционное законодательство?

— Собственно, вчерашние (29 марта — Ред.) рекомендации Петренко, если смотреть на их практическую часть, были абсолютно рациональны и обоснованы. То есть это грамотные советы.

Вопрос в другом. То, что началась подковерная борьба. И возникает вопрос: ведь как раз НАПК формировалось и с участием представителей того же "Народного фронта". Что сейчас происходит? Не могут поделить сферы влияния или не хотят упустить контроль над столь значимым ведомством? Но, так или иначе, налицо провал.

Это провал, то, что происходило последние дни. Реально реестр не работал, хотя тут, безусловно, никто вину с Корчак не снимает. Поскольку времени было достаточно для того, чтобы привести и сайт, и сервера в то состояние, которое бы обеспечило бесперебойную работу реестра. Тем более, что за не подачу деклараций или несвоевременную – от 850 гривен штрафа и до 2 лет тюрьмы.

Вчера (29 марта) мы увидели перепалку на заседании Кабмина. Стороннему наблюдателю, какой вывод можно сделать? Что госпожа Корчак точно не соответствует занимаемой должности, а Гройсман, скорее всего, не соответствует занимаемой должности. Точка.

Сайт НАПК заработал только после публичного вмешательства правительства и поручения Госспецсвязи устранить технические проблемы. То есть раньше не было необходимости восстанавливать работу сайта, нужно было вынести проблему на публику и, таким образом, продемонстрировать необходимость изменения антикоррупционного закона. Так получается?

— Очевидно, надо было создать ситуацию. Но, справедливости ради, хочу отметить то, что могут быть проблемы с сайтом. Еще когда в августе не успевали запустить сайт, люди, сведущие в программировании, говорили о том, что он сделан коряво.

И, в принципе, такие проблемы прогнозировались. То есть было достаточно времени для того, чтобы уйти от этих проблем. Но, тем не менее, меры не были приняты. Но все свелось к стрелочнику, к сисадмину. У нас же не в украинской политической традиции нести ответственность за порученное тебе дело.

Неужели суть проблемы с неудовлетворительной работой реестра электронных деклараций исключительно сводятся к Корчак? Вам не кажется, что проблема кроется гораздо глубже?

— Мне кажется, проблема глубже. Понимаете, мне кажется, проблема лежит глубже, что НАПК создавалось как декорация для наших внешних партнеров в том, что в Украине происходит борьба с коррупцией. И, соответственно, вот в этом корень проблемы. В том, что у нас коррупцию упорядочивают, но не борются с ней.

Не попытка ли это создать определенные условия для того, чтобы НАПК курировали, как говорится, нужные люди?

— Мы уже видим это и на процессе вокруг, ситуации вокруг аудитора НАБУ. Конечно, хочется иметь рычаг, конечно, хочется контролировать. Так, чтобы можно было работать по формуле "друзьям – все, врагам – закон".

Предложения законодательных изменений, которые позволят перезагрузить руководство и штат НАПК представят в ближайшее время и обсудят с общественностью. Примечательно, что накануне именно общественные организации требовали увольнения нынешнего руководства НАПК.

— Нет, это не случайное совпадение. Поскольку у нас некоторые общественные активисты, которые вращаются в антикоррупционной сфере, они работают очень слажено и четко. Буквально, как говорится, по плану. Поэтому никакой случайности и совпадения.

Ранее эксперт Ярослав Юрчишин и политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире "ГС" пояснили, в каких изменениях нуждается закон о Е-декларировании относительно антикоррупционных организаций.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.