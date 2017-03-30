Корчак: у обвинений в адрес НАПК есть только одна цель

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал команду Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) вместе с руководителем Натальей Корчак уволиться по собственному желанию. Так премьер отреагировал на то, что пятый день не работает реестр электронных деклараций.

Наталья Корчак утверждает, что за технические вопросы реестра отвечает Госспецсвязи. Она также не исключает, что Госспецсвязи дали указание специально "положить" реестр с целью политической расправы с НАПК. По словам Корчак, все обвинения в адрес НАПК – это лишь политическая игра.

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Что происходит в НАПК, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы его руководитель Наталья Корчак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Багато заяв зробили ви сьогодні стосовно того, що система погано працює чи взагалі не працює. Що ви конкретно мали на увазі, говорячи, що тут багато політики?

— Ви, дійсно, підмітили, що я саме сьогодні дозволила собі сказати більше, чим я завжди, тому що я завжди вела стримано і ніколи проблеми не переносила на когось і в нас виникали певні проблеми. Але я розуміла, що ми працюємо на державний інтерес, на реалізацію стратегічно важливого напрямку діяльності як запобігання корупції, тому всяке може трапитись. Звісно, в політикумі та на державній посаді я вперше, тому в мене як в людини, яка тільки набуває досвід на такій високій посаді, виникає непорозуміння і нерозуміння ситуації, як таке могло статись. Так от, знову ж таки, я ще раз пояснюю, що ми, дійсно, співпрацюємо із системним адміністратором. Я хочу пояснити для всіх, що означає адміністрування реєстру. Це може так, що ви є власником машини, але ви не можете водити її з якоїсь причини. Ви наймаєте водія, який буде не тільки водити, тобто управляти системно, але й змінювати масло, забезпечувати технічний огляд тощо. Це наші відносини з "УСС", які пов’язані з роботою реєстру. Звісно, коли відбувались певні збої, ми до системного адміністратора завжди звертались. і я сьогодні навіть підкреслила: ми не тільки звертаємось в усній формі, ми і в письмовій формі звертаємось. На жаль, ситуація стала такою, що в останні дні подачі декларації системний адміністратор нарешті почав вживати хоч якихось заходів і тому виникає питання, а чого він це питання не піднімав раніше, чого не можна було все те, що сьогодні робиться, зробити хоча б, наприклад, в кінці минулого тижня. Тому в мене існують побоювання того, що, можливо, і було дане доручення, і побоювання це залишаю в силі, що система не працювала. Чому? Тому що ми опиняємось в ситуації, що наразі, скажемо так, електронне декларування не потрібно ні посадовцям, ні тим державним службовцям, які подають декларацію, на сьогоднішній день ні громадським організаціям, яких з наступного року можуть зобов’язати подавати декларації, якщо не буде досягнуто певних домовленостей.

На вашу думку, як це можуть використати?

— Отож я і боюсь, от ми маємо, от якщо промоніторити все, що відбувалось з Нового року, то всі ці скандали, звинувачення в адресу Нацагентства, вони фактично простежують одну тенденцію: змінити керівництво агентства. Що означає змінити керівництво агентства? Можна всіх познімати, за законом не можна, але навіть гіпотетично всі пишуть заяви на звільнення. Що далі? Хто буде приймати рішення? Як агентство буде функціонувати? От вам і вбивство системи електронного декларування, тобто виходить, що те, з чим ми не можемо зараз самостійно справитись, бо це не наша зона відповідальності і ми в цьому не компетентні. Не випадково ми наняли системного адміністратора і йому сплачуємо кошти і він не під примусом підписував договір, а добровільно. Відповідно, він має виконати взяті на себе зобов’язання.

Поки ви конкретно не скажете, хто заважає, хто гальмує процес, це буде використовуватись проти вас як маніпуляція.

— Міністр юстиції Павло Петренко, який постійно, систематично говорить про те, що для нас щось робиться, що він ініціює, він буде звертатись.

То це Павло Петренко гальмує процес?

— Ми зараз говоримо про те, що, з одного боку, те, що реєстр працює зі збоями, це є зона відповідальності системного адміністратора, який підконтрольний Держспецзв’язку. З іншого боку, маніпуляція того, що неспроможний склад НАЗК виконати свої функції. Значить, його потрібно переформатувати.

Які політичні сили стоять за заявами про вашу відставку, за заявами Рябошапка? Чи пов’язано це з фінансовою перевіркою діяльності партії?

— Я не буду пов’язувати це з фінансовою перевіркою партії, тому що саме недоліки ми виявили в партії "Батьківщина", але ми ще не прийшли до остаточних результатів. Це лише перевірки фактів. Тому тут би "Батьківщина" мала б на нас зуб. Тому, ви бачите, ми маємо якраз закид з боку "Народного фронту" і, тим більше, є заяви, що "Народний фронт" хоче, щоб ми прийняли рішення про відтермінування подачі декларацій.

Нардеп Юрій Дерев’янко казав в ефірі, що ви обирались за квотою "Народного фронту".

— Ви знаєте, я не знаю, хто це вирішив, тому що те, що зараз відбувається, якраз і свідчить, що ніякого відношення до "Народного фронту" немає, тому що якби ми хотіли чи не хотіли в такій ситуації, як Петренко міг би мені допомагати.

Хто вирішує питання про вашу відставку і про відставку членів НАЗК? Це була голослівна критика?

— Так, це була голослівна критика, тому що міністр при зустрічі з журналістами підкреслив, що прем’єр, тобто уряд ніяким чином не може вплинути на наше звільнення. Тому ініціюється питання ним же про внесення змін до чинного закону. А що це означає? Орган залишається без керівництва, а, значить, він, дійсно, залишається недієздатним. А потім скажуть, що ми розпочинаємо новий проект і будуть знову чергові транші, кошти і ми залишимось з нічим.

Хто вирішує питання про відставку членів НАЗК?

— В законі написано: з власної ініціативи. В цьому і елементи нашої незалежності. І міністр юстиції перед журналістами потім підтвердив.

Ви можете сказати, що ви самостійний гравець чи ви за зарплату в 100 тисяч гривень?

— Сто тисяч вирахуйте ще 30 тисяч податку з цієї суми, а потім те, що я сплачую за автомобіль, який мене возить, за бензин з власного рахунку… Тому питання не може бути під таким тиском, під такою напругою. Це не вартує цих грошей. Однак коли ми говоримо про існування антикорупційного органу, то працювати, скажімо, за 10-15 тисяч – це смішно, коли існує тиск, існує спокуса, можливо, тому що в нашій сфері спокуси більше, ніж можна. Однак я коли на конкурс йшла, я говорила: я ніколи грошима не розбалувана і, можливо, на сьогоднішній день було б спокійніше і я б поводилася спокійніше при спілкуванні, якби в мене була ця зоряна хвороба. Тому перебування на посаді – це просто відповідальність за взяту справу, а не просто так прийшли – не вийшло, розвернулись і пішли. Я, наприклад, координатор напрямку запобігання політичної корупції і саме те, як це департамент працює, є свідченням того, що я вмію працювати і працювати професійно.

Друге питання, яке не завжди від мене залежить, наприклад, функціонування реєстру в технічному аспекті – це якраз питання Держспецзв’язку, системного адміністратора і, повірте мені, ці голослівні виклики про те, чого нам не вистачає, у нас купа всього є, а вони не справляються. Тому ми неодноразово розглядали питання, чи можемо ми перейти на іншого адміністратора, чи можемо ми нову програму написати. Проміжок часу між першою хвилею і другою хвилею декларування цих дій вчинити об’єктивно неможливо було.

Что происходит с Е-декларированием, и кому эти трудности выгодны, прокомментировал также внефракционный народный депутат, представитель парламентского комитета по вопросам и противодействия коррупции Юрий Деревянко.

Официальная страница Юрия Деревянко Юрий Деревянко. Архивное фото

Як ви вважаєте, тут більше політики чи об’єктивно неможливо зараз заповнити декларації, бо система не працює? Ви свою заповнили?

— Ви знаєте, тут немає жодної політики, якщо службовці такого рівня не виконують своїх прямих обов’язків. Яка тут може бути політика? Якщо НАЗК, яке відповідає за те, щоб законодавство, нормативні акти створювались відповідно до закону про декларування, щоб реєстр працював, щоб адміністратор реєстру, який вони визначають, з яким вони укладають угоду, здійснював всі необхідні кроки і дії, щоб цей реєстр функціонував, яка тут може бути політика? Це абсолютна, повна халатність, некомпетентність і багато інших поганих слів, які можна застосувати, особливо це зараз, напевно, всі застосовують погані слова, хто намагається здати декларацію і не може здати. Зараз, в цю хвилину реєстр працює. Я зараз зайшов в цей реєстр, я в ньому знаходжусь, він зараз працює. А вчора він не працював. І кілька днів назад він так само не працював. Не факт, що він буде працювати ще через кілька годин.

Корчак припустила, що міністр юстиції своїми проявами протидії НАЗК, можливо, намагається прикрити попереднього очільника уряду для того, аби він не подавав декларацію. Ситуацію із тим, що гальмується процес заповнення декларацій, можуть використати для того, аби від нього відмовитись…

— Безумовно, халатне відношення, некомпетентність посадових осіб НАЗК створює загрозу про те, щоб взагалі відмінити це декларування або поставити це під сумнів. Самі подумайте: якщо відповідно до їх бездіяльності або халатного ставлення до цієї роботи десятки тисяч декларантів не зможуть подати декларацію з їхньої вини, то, звісно, що питання або відтермінування, або взагалі відміни буде звучати і це природно, тому що хто сьогодні хоче бути прозорим, хто хоче сьогодні цю декларацію здавати. Саме НАЗК мало б робити все, щоб таких навіть спекуляцій не було. Тому те, що вони роблять, дійсно, це саботаж, наслідком якого може бути будь-що погане для того, щоби цей процес, який позитивно розпочати, заблокувати. Це перше.

Друге. Коли Петренко говорить про якісь дурниці на рахунок того, наприклад, що Яценюк не має здавати, то він має здавати. Він звільнений в минулому році. Він має цю декларацію здавати в любому випадку. Так, він, можливо, буде здавати, виходячи з норм цього закону до 1травня, тобто йому відтермінували на місяць, але він має цю декларацію здати. І друге. Дуже сильно звучить, коли люди з однієї команди, це все є команди "Народного фронту", говорять один на одного якісь дурниці замість того, щоб брати і спільно працювати. Тим більше, що Мінюст тягнув і ніяк не може погодити з НАЗК порядок проведення перевірки, а ви знаєте, що перевірки ніякі не здійснюються, і ця епопея з цими порядками проведення перевірки тривали кілька місяців. Вони б краще один одного не звинувачували в якихось дурницях, а кожний із них виконував би свою функцію добре і один одному би підставляв плече для того, щоб ця реформа і взагалі прозорість електронних декларацій і перевірка електронних декларацій, щоб це все запрацювало.

Чи пов'язаний, на вашу думку, цей конфлікт Мінюсту і НАЗК із перевіркою фінансової діяльності парламентських партій?

— Ви знаєте, НАЗК – це мав би бути незалежний орган, принаймі, ми так в законодавстві передбачали. Дійсно, він по квотах призначався. Там є представник "Народного фронту" — це Корчак, там є представник БПП від президента, там є представники інші, які були конформістами підтримані, але після того, як вони були обрані, вони мають виконувати свої функції згідно до закону. Вони отримують колосально високу заробітну плату і вони мають виконувати, не споглядаючи, які там політичні сили, свої функції, а саме: перевіряти декларації всіх, в тому числі, своїх босів, своїх партійців і всіх інших, а саме перевіряти політичні партії так само, незважаючи ні на що. Тому що вони є чиновниками високого рівня, і ці чиновники повинні працювати і всі ці інші історії, що їм там щось заважає. Якщо їм щось заважає, мають, звичайно, піти у відставку, а ще гірше – мають відповідати за саботаж, за порушення закону. Це якщо ми кажемо про НАЗК.

Якщо ми кажемо про Мінюст, то замість того, щоб ставити палиці в колеса, якщо вони дуже сильно хочуть нам допомогти, щоб це все працювало, вони мають навпаки спільно з робочою групою зробити такий проект положення про перевірки, щоб це якнайшвидше було ухвалено, а не робити цей пінг-понг. Ми про це говоримо. Я хочу коротко сказати ще одну річ, яку ви ніде не почуєте. Саме "Народний фронт", саме БПП, саме Опоблок і "Відродження", і "Воля народу" цим законом, який зараз опублікували, звільнили з-під дії закону всіх посадових осіб, вдумайтесь, всіх посадових осіб ЗСУ, Державної служби спеціального захисту та захисту інформації та інших відповідно до законів військових формувань. І, мало того, вони їх звільнили від електронного декларування, тобто генерали, всі вищі посадові особи, які сьогодні в армії, у військових формуваннях, відповідно до цього не будуть здавати декларації зараз.

Ранее эксперт Ярослав Юрчишин и политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире "ГС" пояснили, в каких изменениях нуждается закон о Е-декларировании относительно антикоррупционных организаций.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.