Глава НАПК - Гройсману: а почему я должна уходить в отставку?

УНИАН

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что не уйдет в отставку. Об этом она сказала журналистам, когда вышла из зала, где проходит заседание правительства.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал Корчак и всем членам НАПК подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций.

"Не уйду я в отставку. А почему я должна уходить в отставку? Это не вопрос денег, потому что эти нервы, которые кладутся на эту систему, не стоят этих денег. А эти деньги — это то, что перечисляется в пределах тех средств, которые указаны в законе", — приводит ее слова УНИАН.

"Вопрос не в этом, вопрос в другом, есть просто нежелание, чтобы наш орган работал", — подчеркнула Корчак.

В течение последней недели многие субъекты декларирования открыто жаловались на работу реестра деклараций и отмечали невозможность подачи финансовой отчетности. Корчак заявила, что публичный доступ к реестру электронных деклараций закрыт для того, чтобы предоставить возможность субъектам декларирования подать декларации.