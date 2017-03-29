Правительство не может увольнять членов НАПК - Минюст

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Правительство по закону не имеет права увольнять руководство Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом заявил журналистам министр юстиции Павел Петренко после заседания правительства, передает "Украинская правда".

Ранее в среду премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал главе НАПК Наталье Корчак и всем членам агентства подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций.

"Согласно закону, правительство не имеет полномочий увольнять этих лиц (членов НАПК — Ред.), поэтому полагаемся на их добрую волю", — сказал он.

Если же руководство НАПК не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения в законодательство, сказал министр.

"Легальный способ отправки в отставку данных лиц, если они добровольно это не сделают, будет оперативное принятие в парламенте изменений в закон, который определит новую структуру руководящих органов НАПК и запустит процесс назначения через конкурс фактически нового руководства НАПК", — пояснил министр, комментируя заявление председателя НАПК Натальи Корчак, что она не собирается в отставку.

На уточняющий вопрос, будут ли менять состав всего НАПК или только руководства, Петренко сказал, что работа государственных служащих, которые там работают, будет оценена новым руководством.

"Речь идет о переформатировании структуры руководящего органа. То есть, это должно быть единоличное руководство", — приводит слова министра УНИАН.

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В течение последней недели многие субъекты декларирования открыто жаловались на работу реестра деклараций и отмечали невозможность подачи финансовой отчетности. Корчак заявила, что публичный доступ к реестру электронных деклараций закрыт для того, чтобы предоставить возможность субъектам декларирования подать декларации.

Ранее Министерство юстиции обвинило НАПК в разрушении антикоррупционной реформы из-за сбоев в системе е-декларирования. В ведомстве подчеркнули, что потребуют от НАПК публичной позиции относительно сбоев в системе е-декларирования.