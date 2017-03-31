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    НАПК внепланово проверяет партию Тимошенко

    (обновлено: )10
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проводит внеплановую проверку партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщины" из-за выявленных нарушений в части взносов в пользу партии, сообщила на брифинге в пятницу глава НАПК Наталья Корчак.

    "Сейчас проводится внеплановая проверка партии "Батькивщина". У нас есть материалы, которые исследуются в отношении других партий, находящихся на государственном финансировании. Мы вступили в активную фазу нашей деятельности, и эта фаза не менее опасна, чем система е-декларирования", — цитирует Корчак "112 Украина".

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    Ранее НАПК заявляло, что выявило нарушение порядка финансирования 12 партий, а также административные нарушения порядка предоставления или получения взноса на поддержку у трех партий.

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