Золотарев: НАПК создавалось как декорация для внешних партнеров

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Министерство юстиции готовит законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который, в частности, позволит переизбрать руководство этого органа на основе конкурсного отбора и установит единоличную а не коллегиальную ответственность за процесс декларирования, отмечает пресс-служба Минюста.

Действительно ли проблема НАПК заключается только в госпоже Корчак, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политический эксперт Андрей Золотарев.

"Мне кажется, проблема лежит глубже. Такое впечатление, что НАПК создавалось как декорация для наших внешних партнеров, что в Украине происходит борьба с коррупцией. И, соответственно, вот в этом корень проблемы. В том, что у нас коррупцию упорядочивают, но не борются с ней", — отметил эксперт.

Ранее министр юстиции Павел Петренко после заседания правительства заявил, что правительство по закону не имеет права увольнять руководство Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).