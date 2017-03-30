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    Золотарев: НАПК создавалось как декорация для внешних партнеров

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    Политический эксперт Андрей Золотарев в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что в Украине с коррупцией не борются, а упорядочивают ее.
    Политолог Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Министерство юстиции готовит законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который, в частности, позволит переизбрать руководство этого органа на основе конкурсного отбора и установит единоличную а не коллегиальную ответственность за процесс декларирования, отмечает пресс-служба Минюста.

    Наталия Корчак
    Украинское фото
    Корчак: у обвинений в адрес НАПК есть только одна цель

    Действительно ли проблема НАПК заключается только в госпоже Корчак, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политический эксперт Андрей Золотарев.

    "Мне кажется, проблема лежит глубже. Такое впечатление, что НАПК создавалось как декорация для наших внешних партнеров, что в Украине происходит борьба с коррупцией. И, соответственно, вот в этом корень проблемы. В том, что у нас коррупцию упорядочивают, но не борются с ней", — отметил эксперт.

    Ранее министр юстиции Павел Петренко после заседания правительства заявил, что правительство по закону не имеет права увольнять руководство Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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