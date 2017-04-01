НАБУ завершило следствие по делу о хищении "киотских средств"

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Досудебное расследование по уголовному производству о попытке присвоения финансовых средств, предоставленных Украине по Киотскому протоколу, завершено. Об этом сообщила в субботу пресс-служба НАБУ.

НАБУ в январе возбудило уголовное дело по факту попытки присвоения 480 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов), полученных Украиной в рамках Киотского протокола, которые планировалось направить на реконструкцию сетей освещения в одном из предприятий министерства экологии Украины.

"Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту покушения на завладение государственными средствами, полученными Украиной на основании Киотского протокола. 31 марта подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам расследования", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным НАБУ, всего по этому делу проходит 10 человек, два из которых уже признали свою вину и заключили соглашение со следствием, двое человек были объявлены в национальный розыск и еще двое – в международный. В частности, фигурантами по делу является бывшее руководство госпредприятия "Укрэкоинвест", организовавшее тендер, на котором была выбрана подставная компания для реализации проекта по замене освещения. Также в качестве подозреваемого по делу проходят директор коммунального предприятия "Одесамиськсивтло" и бывший служащий оператора украинских АЭС компании "Энергоатом", которые, по версии следствия, причастны к "схеме" хищения госсредств.

Ратифицировав Киотский протокол в 2004 году, Украина получила возможность реализовать неиспользованные ею квоты на выброс углекислого газа. Согласно информации Национального экологического центра (НЭЦ), в госбюджет Украины в 2009-2010 годах поступило 470 миллионов евро после продажи избытка квот по Киотскому протоколу. Украина взяла обязательство реализовать на эти средства проекты по сокращению выбросов парниковых газов. В ноябре 2013 года межведомственная рабочая группа по изменению климата начала кампанию по контролю за реализацией в Украине проектов, на которые идут деньги от продажи квот на выбросы парниковых газов согласно Киотскому протоколу. Позже в министерстве экологии и природных ресурсов Украины заявили, что Япония готова разорвать с Киевом соглашение по Киотскому протоколу и может потребовать возвращения средств, переданных Украине в рамках этого соглашения.

Киотский протокол — дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1992). Подписан в Киото (Япония) в декабре 1997 года 159 государствами. Открыт для подписания 16 марта 1998 года. Вступил в силу 16 февраля 2005 года после того, как его ратифицировали страны, суммарная квота которых по выбросам "парниковых" газов превышает 55% (по состоянию на 1990 год). Согласно Протоколу, Евросоюз должен сократить выбросы на 8%, Япония и Канада — на 6%, страны Восточной Европы и Прибалтики — в среднем на 8%, Россия и Украина — сохранить среднегодовые выбросы в 2008-2012 годах на уровне 1990 года.