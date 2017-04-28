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    ДТЭК откажется от антрацита на Приднестровской ТЭС

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    Генеральный директор компании Максим Тимченко проинформировал, что на следующей неделе начинается проект по переводу двух блоков по 150 МВт на Приднепровской ТЭС на уголь марки "Г".
    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Энергетический холдинг ДТЭК намерен до начала отопительного сезона перевести два блока Приднепровской ТЭС (ПАО "ДТЭК Днипроэнерго") с антрацита на уголь марки "Г", сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.

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    "ДТЭК переходит на марку "Г". У нас на следующей неделе начинается проект по переводу двух блоков по 150 МВт на Приднепровской ТЭС. Это уже готовый проект, и к отопительному сезону мы переведем два этих блока. К следующему отопительному сезону мы переведем всю Приднепровскую станцию на марку Г", — заявил Тимченко в интервью "Экономической правде".

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    По его словам, ДТЭК также рассчитывает оптимальный алгоритм действий по Криворожской ТЭС. "Криворожскую ТЭС сейчас считают. Я думаю, уже этим летом мы примем решение о том, сколько это будет стоить. Директор станции предлагает перевести половину станции на марку "Г", а половину оставить на антраците", — заявил гендиректор.

    По словам Тимченко, энергохолдинг сейчас переориентируется на уголь марки "Г" взамен антрацита, добыча которого стала невозможной после захвата шахт на оккупированных территориях Донбасса.

    Напомним, Приднепровская и Криворожская ТЭС остановлены из-за дефицита угля антрацитовой группы, используемого при их работе.

    Ранее сообщалось, что Молдавия отказалась от приднестровской электроэнергии, выбрав украинскую. 

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