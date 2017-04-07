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    Киевский суд арестовал имущество ДТЭК в ЛДНР

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (234)

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    Решение суда касается, в первую очередь, всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий. В ДТЭК сообщили, что постановление накладывает полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование имущества.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество предприятий энергохолдинга ДТЭК в Донбасса, над которыми компания потеряла контроль, сообщила в пятницу пресс-служба холдинга.

    Ранее власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, 15 марта заявила о потере управления над предприятиями в ДНР и ЛНР. Компания обратилась в полицию с просьбой возбудить дело.

    "Шевченковский районный суд города Киева наложил арест на имущество предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории, над которым компания утратила контроль", — говорится в сообщении.

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    По данным холдинга, решение суда касается, в первую очередь, всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий. В компании отметили, что такое решение суда накладывает полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование имущества.

    Кроме того, в компании сообщили, что перечень арестованного движимого имущества будет внесен в государственный реестр обременений и базы розыска МВД.

    Совет нацбезопасности и обороны одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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