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    ДТЭК сообщил о покупке 600 тыс тонн антрацита из ЮАР

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (242)

    (обновлено: )10111
    ДТЭК сообщает, что прибытие первого судна в Украину с 75 тысячами тонн антрацита ожидается в июне. В компании отметили, что таким образом она начинает формировать запасы антрацита на своих ТЭС для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018.
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    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Энергокомпания бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК сообщила о закупке 600 тысяч тонн угля антрацитовой группы из ЮАР, прибытие первого судна в Украину ожидается летом, сообщила в четверг пресс-служба компании.

    Ранее в Украине из-за дефицита антрацита были остановлены четыре ТЭС — Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в Днепре, Трипольская в Киевской области и Криворожская ТЭС в Днепропетровской области. Всего в Украине действует 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

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    "ДТЭК подтвердил закупку 600 тысяч тонн угля из ЮАР с опцией увеличить до 1 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

    Компания сообщает, что прибытие первого судна в Украину с 75 тысячами тонн антрацита ожидается в июне. Топливо будет отгружено на антрацитовые ТЭС ДТЭК, которые будут включаться в работу для поддержания стабильности энергосистемы Украины. В компании отметили, что таким образом ДТЭК начинает формировать запасы антрацита на своих ТЭС для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018.

    На экстренном заседании 15 марта СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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