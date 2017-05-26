ДТЭК: две ТЭС возобновляют работу после вынужденной остановки

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Приднепровская и Криворожская ТЭС в Украине, которые входят в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, возобновляют работу после остановки в апреле, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Ранее в Украине из-за дефицита антрацита были остановлены четыре ТЭС — Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в городе Днепр (бывший Днепропетровск), Трипольская в Киевской области и Криворожская ТЭС в Днепропетровской области. Всего на Украине действует 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

По данным пресс-службы, 25 мая Приднепровская ТЭС успешно включила в сеть один из шести своих энергоблоков.

"В ближайшие два дня станция будет работать в режиме одного блока. Ранее такую же процедуру подъема энергоблоков прошла ДТЭК Криворожская ТЭС. Так ТЭС подтвердили свою готовность обеспечить стабильность работы энергосистемы Украины в период летнего максимума. Это первый подъем станций, после того как в апреле 2017 года ДТЭК Криворожская и Приднепровская ТЭС вынуждены были остановиться для накопления запасов угля", — говорится в сообщении компании.

Как отмечает ДТЭК, на данный момент на складах этих ТЭС находится 133 тысячи тонн угля, этого объема достаточно, чтоб в случае внештатной ситуации включиться в энергосистему Украины.