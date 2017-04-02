Золотарев: реприватизация "Укртелекома" - Ахметову ничего не грозит

"Могу заверить господину Ахметову, не знаю как тюрьма, а вот сума ему не грозит. То, что сейчас происходит вокруг "Укртелекома" — это такая графическая реструктуризация. Очень сложно разобраться в, так называемой, антиолигархической политике президента Порошенко. Сначала он кошмарит, потом он предоставляет какие-то профиты, как с последней акцией введением абонентской платы за обслуживание газовых сетей. Кошмарили, кошмарили Фирташа, а тут, бац, тебе с барского плеча, подарок на 17 млрд", — сказал Золотарев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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По словам политолога, в вопросе "Укртелекома" необходимо разобраться, а нужен ли он Ахметову.

Ранее Золотарев заявил, что указ президента Петра Порошенко о праздновании 8 и 9 мая является предвыборным маневром.