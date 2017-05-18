ДТЭК: из ЮАР на следующей неделе поступят 75 тыс тонн антрацита

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Первая партия угля антрацитовой группы из ЮАР прибудет в Украине уже на следующей недели, сообщила украинская энергокомпания бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК.

Ранее ДТЭК заявила о закупке 600 тысяч тонн угля антрацитовой группы из ЮАР.

"На следующей неделе мы ожидаем прибытия 75 тысяч тонн ЮАРовского антрацита, чтобы пополнить запасы дефицитного угля на складах ТЭС", — говорится в сообщении ДТЭК на Facebook.

Ранее в Украине из-за дефицита антрацита были остановлены четыре ТЭС — Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в городе Днепр (бывший Днепропетровск), Трипольская в Киевской области и Криворожская ТЭС в Днепропетровской области. Всего в Украине действует 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины принял решение о лицензировании экспорта из Украины каменного угля марки антрацит. Соответствующее постановление было разработано во исполнение решения СНБО от 16.02.2017.