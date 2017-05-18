наверх
18.05.201722:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ДТЭК: из ЮАР на следующей неделе поступят 75 тыс тонн антрацита

    (обновлено: )15814
    Как отметили в компании, на следующей неделе ДТЭК ожидает прибытия 75 тысяч тонн антрацита из ЮАР, чтобы пополнить запасы дефицитного угля на складах ТЭС.
    уголь
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Первая партия угля антрацитовой группы из ЮАР прибудет в Украине уже на следующей недели, сообщила украинская энергокомпания бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК.

    Эксперт Сергей Дяченко. Архивное фото
    Украинское фото
    Ситуация с углем сложная, но контролируемая - эксперт

    Ранее ДТЭК заявила о закупке 600 тысяч тонн угля антрацитовой группы из ЮАР.

    "На следующей неделе мы ожидаем прибытия 75 тысяч тонн ЮАРовского антрацита, чтобы пополнить запасы дефицитного угля на складах ТЭС", — говорится в сообщении ДТЭК на Facebook.

    Ранее в Украине из-за дефицита антрацита были остановлены четыре ТЭС — Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области, Приднепровская в городе Днепр (бывший Днепропетровск), Трипольская в Киевской области и Криворожская ТЭС в Днепропетровской области. Всего в Украине действует 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

    Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины принял решение о лицензировании экспорта из Украины каменного угля марки антрацит. Соответствующее постановление было разработано во исполнение решения СНБО от 16.02.2017.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вконтакте
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Заграничный паспорт
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском