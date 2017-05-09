наверх
09.05.201702:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Тука иронично прокомментировал "покушение" на Захарченко

    Тема:

    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле" (319)

    (обновлено: )12
    На дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в понедельник прогремели два взрыва перед приездом главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Георгий Тука назвал инцидент цирком.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука весьма иронично прокомментировал информацию о покушение на главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    В понедельник, 8 мая, на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила", которую контролируют ополченцы, прогремели два взрыва перед приездом Захарченко.

    Смотрите также: Обнародовано видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

    По мнению Туки, глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий, вероятно, жалеет, что сам не додумался "организовать шоу" с покушением на себя.

    "Барон Донецкий решил устроить шоу с покушением. Шесть(!) взрывных устройств. За несколько минут до прибытия. Донецкий Народный цирк! Граф Луганский нервно курит – не сообразил и себе такое шоу устроить", – написал замминистра на своей странице в Facebook.

    Накануне в ДНР уже заявили, что взрывы перед визитом Захарченко являются терактом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко во время участия в акции "Первая минута мира"
    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение?
    Эммануель Макрон. Второй тур президентских выборов во Франции
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: старт Евровидения в Киеве
    Георгий Тука
    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле"