Тука иронично прокомментировал "покушение" на Захарченко

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука весьма иронично прокомментировал информацию о покушение на главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

В понедельник, 8 мая, на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила", которую контролируют ополченцы, прогремели два взрыва перед приездом Захарченко.

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По мнению Туки, глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий, вероятно, жалеет, что сам не додумался "организовать шоу" с покушением на себя.

"Барон Донецкий решил устроить шоу с покушением. Шесть(!) взрывных устройств. За несколько минут до прибытия. Донецкий Народный цирк! Граф Луганский нервно курит – не сообразил и себе такое шоу устроить", – написал замминистра на своей странице в Facebook.

Накануне в ДНР уже заявили, что взрывы перед визитом Захарченко являются терактом.