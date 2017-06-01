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    Покушение на комбата Осмаева в Киеве. Кадры с места ЧП

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    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (141)

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    Адам Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. Во время встречи произошло покушение на убийство.
    Facebook Киев Оперативный

    Пострадавшим в результате стрельбы, произошедшей в четверг на Подоле в Киеве, оказался командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев, которого в России обвиняют в подготовке покушения на президента Владимира Путина. 

    Фото с места убийства бывшего и. о. директора Укрспирта
    nnovosti.info
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    По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17 горбольницу.

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    "Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка "Киев" Амину Акуеву и ее мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева… Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов. По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по статье 15 часть второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины", — прокомментировал ситуацию спикер МВД Артем Шевченко.

    По словам нардепа, члена коллегии МВД Антона Геращенко, стрелявший в Осмаева "будет жить и даст показания".

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