В МВД нашли связь между покушением на Осмаева и убийством Вороненкова

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Покушение на чеченских добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву — пример новой тактики России по осуществлению "террористической работы в Украине", — убежден советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

"Покушение на Адама и Амина вновь подтверждает озвученную мною ранее, в день убийства (экс-депутата Госдумы РФ Дениса — Ред.) Вороненкова, версию о новой тактике РФ в осуществлении террористической работы в Украине", —написал Варченко на своей странице в Facebook.

Он поясняет, что "ранее Москва использовала хорошо подготовленных, профессиональных киллеров, которые тщательно планировали и само убийство и процесс отступления и практически в 90% случаев оставались живыми".

"Сейчас же, ставка делается на "одноразовых" дилетантов. Использовали — выкинули, не жалко. Подготовка такого одноразового киллерского изделия — недорогая, агентурных связей минимум, и те фальшивые. Ценность "одноразовых" в том, что их можно нанять много, пообещав вознаграждение. Эти сотни потенциальных непрофессиональных киллеров ориентируются на уничтожение десятков или даже сотен целей — публичных или знаковых в Украине людей. Таким одноразовым изделием является, в частности, "французский журналист и гражданин Украины Александр Дакар" — будущий свидетель…" — добавил советник министра.

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По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в горбольницу №17.

На месте происшествия правоохранители вскоре нашли паспорт гражданина Украины (см. ниже) на имя Алексндра Дакара, принадлежащий предполагаемому киллеру.

РБК-Украина Покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву. Паспорт предполагаемого киллера

Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

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Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.