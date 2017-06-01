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    Покушение на комбата Осмаева в Киеве: Окуева сообщила подробности

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    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (141)

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    По словам Амины Окуевой, находившейся вместе с мужем в момент покушения, киллер был "остановлен из наградного оружия". Состояние Адама Осмаева она оценила как тяжелое, но стабильное.
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Состояние чеченского добровольца Адама Осмаева, на которого ранее было совершено покушение в Киеве, остается тяжелым, но стабильным, сообщила его жена Амина Окуева.

    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на комбата Осмаева в Киеве. Кадры с места ЧП

    "Спасибо всем, кто переживал и молился. По Милости Всевышнего все в порядке. Киллер остановлен мной из наградного оружия. Большое спасибо за поддержку всем и в первую очередь моим бывшим коллегам из МВД и сослуживцам. Все будет хорошо, даст Бог", — написала Окуева на своей странице в Facebook

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    Как сообщалось, пострадавшим в результате стрельбы, произошедшей в четверг на Подоле в Киеве, оказался командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев, которого в России обвиняют в подготовке покушения на президента Владимира Путина. 

    По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17 горбольницу.

    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на Адама Осмаева

    "Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка "Киев" Амину Акуеву и ее мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева… Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов. По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по статье 15 часть второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины", — прокомментировал ситуацию спикер МВД Артем Шевченко.

    По словам нардепа, члена коллегии МВД Антона Геращенко, стрелявший в Осмаева "будет жить и даст показания".

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