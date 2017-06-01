Покушение на комбата Осмаева в Киеве: Окуева сообщила подробности

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Состояние чеченского добровольца Адама Осмаева, на которого ранее было совершено покушение в Киеве, остается тяжелым, но стабильным, сообщила его жена Амина Окуева.

"Спасибо всем, кто переживал и молился. По Милости Всевышнего все в порядке. Киллер остановлен мной из наградного оружия. Большое спасибо за поддержку всем и в первую очередь моим бывшим коллегам из МВД и сослуживцам. Все будет хорошо, даст Бог", — написала Окуева на своей странице в Facebook.

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Как сообщалось, пострадавшим в результате стрельбы, произошедшей в четверг на Подоле в Киеве, оказался командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев, которого в России обвиняют в подготовке покушения на президента Владимира Путина.

По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17 горбольницу.

Facebook Киев Оперативный Покушение на Адама Осмаева

"Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка "Киев" Амину Акуеву и ее мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева… Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов. По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по статье 15 часть второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины", — прокомментировал ситуацию спикер МВД Артем Шевченко.

По словам нардепа, члена коллегии МВД Антона Геращенко, стрелявший в Осмаева "будет жить и даст показания".