Бойня в отеле Манилы: десятки жертв

Не менее 34 тел обнаружено в гостиничном комплексе в Маниле после нападения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось о двух погибших и 50 пострадавших в результате вооруженного нападения.

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По данным пожарных, смерть большинства жертв наступила от удушья.

По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар.