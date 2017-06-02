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    Фотоленты

    Бойня в отеле Манилы: десятки жертв

    (обновлено: )22
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    REUTERS Erik De Castro
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    REUTERS Erik De Castro
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    REUTERS Erik De Castro
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    REUTERS Erik De Castro
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    REUTERS Erik De Castro
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    REUTERS Erik De Castro
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    REUTERS Erik De Castro
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертв
    twitter.com/CGTNOfficial

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    Не менее 34 тел обнаружено в гостиничном комплексе в Маниле после нападения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось о двух погибших и 50 пострадавших в результате вооруженного нападения. 

    Смотрите также: Покушение на комбата Осмаева и его жену в Киеве

    По данным пожарных, смерть большинства жертв наступила от удушья.

    По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар.

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