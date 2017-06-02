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    Жена Осмаева сообщила о состоянии его здоровья после операции

    Тема:

    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (157)

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    По словам Амины Окуевой, ее супруг находится в сознании, но не в состоянии говорить из-за аппарата искусственного дыхания. Она добавила, что врачам пришлось удалить часть легкого.
    Амина Окуева. Архивное фото
    Амина Окуева/Facebook

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Чеченскому добровольцу Адаму Осмаеву, на которого в четверг было совершено покушение, удалили часть легкого и наложили швы на разорванную диафрагму, он в сознании, но говорить не может, сообщает его супруга Амина Окуева.

    Ситуация возле киевской больницы, где находится Адам Осмаев, 2 июня 2017
    facebook.com/e.seitbullaeva
    Чеченские разборки в центре Киева и снова "русский след"

    "Полые органы его брюшной полости были пусты и оказались не повреждены, что дало возможность перелить ему обратно его собственную кровь, вытекшую из раненой печени. Часть легкого, правда, тоже пришлось удалить и наложить швы на разорванную диафрагму. Главное сейчас положительная гемодинамика (состояние) в ближайшие три дня", — написала она на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: "Сразу выхватила пистолет". Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

    По ее словам, Осмаев находится в сознании, но говорить не может из-за аппарата искусственного дыхания.

    Покушение на Адама Осмаева было совершено накануне вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на комбата Осмаева и его жену в Киеве

    Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

    Сайт "Миротворец" обнародовал данные о стрелявшем: им якобы является Александр Дакар, который был "завербован спецслужбами России для проведения спецоперации". На странице "Информационные войска Украины" в Facebook говорится, что "гражданин Украины Александр Дакар предсказуемо оказался на самом деле россиянином по имени Артур Денисултанов-Курмакаев".

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