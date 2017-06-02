Осмаев остается в больнице в тяжелом состоянии - СМИ

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Комбат Адам Осмаев в пятницу остается в киевской больнице в тяжелом состоянии после ранения, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на корреспондента.

Накануне пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Правоохранители завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и его жены Амины Акуевой. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдено три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

"Состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения тяжелое, он находится в 17 больнице Киева с переломанными ключицами, пробитыми легкими и пулями, которые застряли в позвоночнике", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Также отмечается, что у нападавшего четыре пулевых ранения и удалена часть легких. Возле больницы дежурят полицейские, следят за правопорядком.

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