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    Осмаев остается в больнице в тяжелом состоянии - СМИ

    Тема:

    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (149)

    (обновлено: )49920
    Комбат Адам Осмаев находится после покушения в 17-ой больнице Киева с переломанными ключицами, пробитыми легкими и пулями, которые застряли в позвоночнике.
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Комбат Адам Осмаев в пятницу остается в киевской больнице в тяжелом состоянии после ранения, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на корреспондента.

    Николай Коханивский. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Буревестник революции. Комбат "ОУН" Николай Коханивский

    Накануне пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Правоохранители завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и его жены Амины Акуевой. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдено три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

    "Состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения тяжелое, он находится в 17 больнице Киева с переломанными ключицами, пробитыми легкими и пулями, которые застряли в позвоночнике", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

    Также отмечается, что у нападавшего четыре пулевых ранения и удалена часть легких. Возле больницы дежурят полицейские, следят за правопорядком.

    Смотрите также: Покушение на комбата Осмаева в Киеве. Кадры с места ЧП

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