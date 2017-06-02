наверх
02.06.201713:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Стрелявшего в Осмаева уже допрашивают - глава Нацполиции

    Тема:

    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (154)

    (обновлено: )62
    Преступник находится на стационарном лечении, однако с ним проводятся активные следственные действия - в настоящее время проводится его допрос, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Стрелявшего в чеченского добровольца Адама Осмаева мужчину уже допрашивают правоохранители. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на брифинге в Днепропетровске, передает сайт телеканала Эспрессо.TV.

    Жена чеченского добровольца Адама Осмаева о покушении. Видео
    ryabchuk/Youtube
    "Сразу выхватила пистолет". Супруга сообщила детали покушения на Осмаева

    Покушение на Адама Осмаева было совершено накануне вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

    "Преступник, который совершил вчера нападение, был задержан и находится на стационарном лечении. Однако с ним проводятся активные следственные действия. В настоящее время проводится его допрос", — сообщил Князев.

    Он намекнул, что задержанный имеет не одно имя, но не назвал его, отмечает издание.

    Князев отметил мужественные действия супруги Осмаева, которая предотвратила побег стрелявшего в ее мужа преступника.

    "Мы сможем размотать этот клубочек и уйти далеко-далеко", — заявил Князев.

    Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож. Архивное фото
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США