Стрелявшего в Осмаева уже допрашивают - глава Нацполиции

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Стрелявшего в чеченского добровольца Адама Осмаева мужчину уже допрашивают правоохранители. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на брифинге в Днепропетровске, передает сайт телеканала Эспрессо.TV.

Покушение на Адама Осмаева было совершено накануне вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

"Преступник, который совершил вчера нападение, был задержан и находится на стационарном лечении. Однако с ним проводятся активные следственные действия. В настоящее время проводится его допрос", — сообщил Князев.

Он намекнул, что задержанный имеет не одно имя, но не назвал его, отмечает издание.

Князев отметил мужественные действия супруги Осмаева, которая предотвратила побег стрелявшего в ее мужа преступника.

"Мы сможем размотать этот клубочек и уйти далеко-далеко", — заявил Князев.

Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".