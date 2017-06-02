Осмаеву и стрелку сделали операции, они в реанимации - журналист

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Чеченский доброволец Адам Осмаев и стрелявший в него мужчина перенесли операции и находятся в реанимационном отделении 17-й клинической больницы в Киеве, пишет журналистка Эльвина Сеитбуллаева в Facebook.

"Состояние тяжелое, но он стабильный с некоторой положительной динамикой", — цитирует она врача Владимира Галика.

По словам Сеитбуллаевой, оба находятся на аппаратном дыхании, "есть элементы сознания у одного и другого".

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"Пулю не доставали, сейчас нельзя, там были сквозные ранения. Им сделали операции, сейчас в реанимационном отделении", — пишет журналистка.

При этом она добавила, что ни добровольца, ни стрелявшего не допрашивали — по состоянию здоровья врачи к ним никого не пускают.

Покушение на Адама Осмаева было совершено накануне вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".