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    Осмаеву и стрелку сделали операции, они в реанимации - журналист

    Тема:

    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (151)

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    Эльвина Сеитбуллаева сообщает, что допросы Осмаева и стрелявшего в него мужчины не проводились по состоянию здоровья. По ее словам, оба находятся на аппаратном дыхании.
    Ситуация возле киевской больницы, где находится Адам Осмаев, 2 июня 2017
    facebook.com/e.seitbullaeva

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Чеченский доброволец Адам Осмаев и стрелявший в него мужчина перенесли операции и находятся в реанимационном отделении 17-й клинической больницы в Киеве, пишет журналистка Эльвина Сеитбуллаева в Facebook.

    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Facebook Киев Оперативный
    Покушение на комбата Осмаева и его жену в Киеве

    "Состояние тяжелое, но он стабильный с некоторой положительной динамикой", — цитирует она врача Владимира Галика.

    По словам Сеитбуллаевой, оба находятся на аппаратном дыхании, "есть элементы сознания у одного и другого".

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    "Пулю не доставали, сейчас нельзя, там были сквозные ранения. Им сделали операции, сейчас в реанимационном отделении", — пишет журналистка.

    При этом она добавила, что ни добровольца, ни стрелявшего не допрашивали — по состоянию здоровья врачи к ним никого не пускают.

    Покушение на Адама Осмаева было совершено накануне вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

    Правоохранители открыли производство по факту покушения на убийство Осмаева и его жены. Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. На месте стрельбы найдены три пистолета: два пистолета Макарова и один — иностранного производства "Глок".

    РБК Украина
    Адам Осмаев

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