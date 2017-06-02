Киллер вышел на Осмаева через помощницу Савика Шустера - нардеп

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Стрелявший в Адама Осмаева предпринял попытку убить его на четвертой по счету встрече, при этом об "интервью" с Осмаевым и его супруго Аминой Окуевой стрелок договаривался через помощницу известного телеведущего Савика Шустера. Такие детали резонансного происшествия сообщил народный депутат от"Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина

"Под видом французского журналиста подготовленный в России киллер через помощницу Савика Шустера договорился о цикле интервью с Адамом и Аминой. Сегодня состоялась уже четвертая их встреча. Уезжая в автомобиле с Аминой и Адамом, киллер остановился и попросил пересесть их обоих на заднее сиденье чтобы якобы сделать фото для журнала. Когда они пересели, киллер сказал, что привез им подарок – достал пистолет "Глок" и трижды выстрелил в Адама", – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

По его словам, у Осмаева тяжелые ранения – переломаны ключицы, пробиты легкие и пули застряли в позвоночнике.

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"В момент, когда киллер начал стрелять в Адама, мгновенно сработала реакция у Амины, и она в ответ выпустила четыре пули… У киллера четыре пулевых ранения, состояние стабильное, удалена часть легких. Амина дает показания правоохранителям, передает всем привет, очень беспокоится за мужа", – подытожил Мосийчук.

По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в горбольницу №17.

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На месте происшествия правоохранители вскоре нашли паспорт гражданина Украины на имя Алексндра Дакара, принадлежащий предполагаемому киллеру.

В МВД Украины высказали предположение, что к покушению на Осмаева и Окуеву причастна Россия.