Чеченские разборки в центре Киева и снова "русский след"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В среду, 1июня, в центре Киева произошла перестрелка. Полиция сообщила, что нападавший хотел убить экс-бойца полка "Киев" Амину Окуеву и ее мужа экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, которые воевали в рядах добровольческих батальонов в АТО. Как заявили в полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, он достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета "Макаров" сделала несколько выстрелов в киллера. Мужчины с ранениями доставлены в больницу. Изначально в полиции покушение связали с патриотической позицией супругов. Но уже через пару часов в МВД заявили, что за киллером тянется "российский след" и привели убийственные аргументы.

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Всезнающий нардеп от "Радикалов" Игорь Мосийчук заявил, что это была тщательно подготовленная и спланированная операция спецслужб РФ.

"Разработка спецоперации по ликвидации Адама (которого кстати в свое время власти РФ обвиняла в подготовке покушения на Путина) и его жены Окуевой длилась минимум три месяца. Российский киллер имел при себе комплект документов гражданина Украины включая загранпаспортом которые он получил в феврале 2016 в течение пяти (!!!) дней по имени Дакара Александра Венусовича 1958 года", — сообщил Игорь Мосийчук.

По его данным, киллер представился журналистом французского издания "Le Monb" Алексом Вернером. Встреча киллера с Адамом и Аминой под видом журналиста была четвертой. За время между встречами с чеченскими добровольцами киллер несколько раз выезжал в РФ. Личность киллера не установлена, но татуировки на теле говорят о его приверженности к исламу.

"Не исключено, что российские спецслужбы готовили ликвидацию Адама и Амины используя для этого кого-то из людей Рамзана Кадырова", — считает Мосийчук.

В МВД так же твердят о "российском следе".

"В том, что это дерзкое преступление было спланировано и подготовлен российскими спецслужбами никаких сомнений нету. Все вещественные доказательства найдены на месте событию и получена оперативная информация о личности нападавшего, свидетельствуют именно об этом. Конечно, следствие отработает все возможные версии этого резонансного события, но русский след очевиден", — заявил советник министра Зорян Шкиряк, которому везде и во всем мерещится след спецслужб РФ.

Уже никого не удивляет, что МВД все пробелы в свой оперативной работе пытаются оправдать "российским следом". Они с уверенностью заявляют, что бомбу в машину журналиста и радиоведущего Павла Шеремета, который не был активным критиком РФ, подложили именно российские спецслужбы. Что в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова в центре Киева, которого расстрелял один из бойцов Нацгвардии МВД Украины, тоже организовали из Кремля, хотя Вороненков многим перешел дорогу по своим бизнес-делам.

Facebook Киев Оперативный Покушение на Адама Осмаева в Киеве

Но в МВД продолжают убеждать, что все убийцы имеют отношение в РФ. Что дескать диверсионно-террористический центр в России продолжает "готовить и осуществлять террористические акты руками завербованных ФСБ граждан Украины". При том, что в СБУ об этом то ли не знают, то ли не хотят сообщать, потому что не принимает никаких мер.

Но в МВД скромно молчат о том, что если один "Макаров" Окуева получила в награду от министра МВД, то откуда у них взялся второй пистолет "Макарова", если известно, что киллер стрелял из "Глока"? Если это хорошо подготовленная операция спецслужб, то зачем киллер с ними встречался трижды, и только в четвертый раз решил действовать? И почему хорошо подготовленные киллеры на дело ходят с удостоверениями личности?

МВД забывает о том, что герой АТО в свое время подозревался в подготовке покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова и патриот Украины скрывается от своих земляков с 2008 года.

А в 2012 году Адам Осмаев был задержан СБУ в Одессе по подозрению в терроризме и покушении на Путина. РФ просила его выдать, но Украина тянула. А в ноябре 2014 года ветер поменялся и Приморский районный суд Одессы признал гражданина России виновным в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, неосторожном уничтожении чужого имущества,которое привело к взрыву и пожару в квартире на Тираспольской улице, и подлоге документа, приговорив к 2 годам 9 месяцам 14 дням тюремного заключения. Осмаев уже отбыл этот срок в следственном изоляторе, поэтому его освободили прямо в зале судебных заседаний.

Но и не известно, не нагрешил ли герой АТО на Донбассе во время боевых действий. Ведь пока не известно, за что Осмаев был приговорен к смерти.