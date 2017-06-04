Хроника 3 июня: теракт на Лондонском мосту, прощание с Любомиром Гузаром, взрыв в Луцке

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во Львове в субботу, 3 июня, попрощались с Блаженнейшим Любомиром Гузаром, в Днепре часть состава полиции уволилась из-за назначения экс-"беркутовца", а в Луцке возле дома бизнесмена прогремел взрыв, помимо этого президент Петр Порошенко разрешил жителям Донбасса поступать в вузы без ВНО. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Теракт на Лондонском мосту

Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек, как минимум 48 пострадавших были доставлены в больницы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

В Луцке возле дома бизнесмена прогремел взрыв

В субботу, 3 июня, утром на ул. Набережной в Луцке возле дома предпринимателя прогремел взрыв. Согласно информации, взрыв повредил деревья перед воротами дома. Хозяева не пострадали. По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

В Днепре часть состава полиции уволилась из-за назначения экс-"беркутовца"

В Днепре часть состава Муниципальной полиции уволилась из-за назначения на должность главы Муниципальной полиции Андрея Ткаченко, сообщил народный депутат Андрей Денисенко, на своей странице в Facebook. Ткаченко, который является бывшим командиром "Беркута", официально вступил в новую должность. Новое назначение городского головы Днепра Бориса Филатова вызвало обсуждение горожан, поскольку во время событий на Майдане Ткаченко командовал "Беркутом" в Днепре.

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Тысячи верующих пришли проститься с Любомиром Гузаром

Во Львове в субботу, 3 июня, попрощались с Блаженнейшим Любомиром Гузаром. Очереди выстроились у собора Св. Юра в центре города. После прощания тело Гузара привезут в Киев, где 5 июня в Патриаршем соборе состоится Архиерейская Божественная литургия с чином похорон Блаженнейшего. Похороны состоятся также в понедельник на территории Патриаршего собора в Киеве.

"Нафтогаз" сможет закупать российский газ по низкой цене

Окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по значительно более низкой цене, чем в Европе. Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на источник в "Нафтогазе".

"Южмаш" подписал контракт на поставку 12 ракет "Зенит"

Единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине — госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" подписал контракт с компанией S7 Sea Launch Limited на изготовление 12 ракет-носителей серии "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба предприятия. "На сегодня портфель заказов "Южмаша" на ближайшие годы превышает (в пересчете) 350 млн долл. Среди основных заказчиков – компании США, Италии, Индии, Кореи и др.", — добавили в пресс-службе.

Штаб АТО заявил об обострении ситуации в Донбассе

Ополченцы за минувшие сутки 58 раз открывали огонь по позициям военных в Донбассе, двое военных погибли, еще пять получили ранения, сообщает штаб АТО. Огонь велся из минометов, танков, гранатометов, пулеметов, БМП и стрелкового оружия. По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Богдановка, Чермалык, Красногоровка, Водяное, Гнутово, Новотроицкое, Талаковка, Марьинка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новолуганское, Невельское, Станица Луганской и Крымское.

Порошенко разрешил жителям Донбасса поступать в вузы без ВНО

Президент Петр Порошенко разрешил жителям неподконтрольных территорий Донбасса поступать в некоторые украинские вузы без сдачи ВНО. Квота определена в объеме 1 тысяча мест государственного заказа и распределяется между указанными высшими учебными заведениями в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

На "Чонгаре" застряли сотни автомобилей

На КПВВ "Чонгар" образовалась очередь из приблизительно ста автомобилей. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян. По его словам, задержки связаны с тем, что российская сторона проводит реконструкцию контрольного поста. По словам Слободяна, российская сторона пропускает через админграницу с Крымом не более пяти автомобилей в час.

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Последствия взрывов на похоронах в Кабуле: 20 человек убиты, 87 ранены

Взрыв на кладбище во время похорон сына одного из представителей власти в Кабуле совершили трое смертников. По последним данным, жертвами террористической атаки стали 20 человек, еще 87 получили ранения. На кладбище находились высокопоставленные официальные лица Афганистана. Отмечается, что на церемонии был глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани, он в результате взрывов не пострадал.

В Италии во время матча "Ювентус"-"Реал" в давке пострадали более тясячи человек

В давке в фан-зоне Турина, которая случилась во время просмотра финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и мадридским "Реалом", пострадали более 1 тысячи футбольных болельщиков. На данный момент не установлена причина давки. По одной из версий, паника возникла из-за взрывов петард, по другой — из-за падения металлических ворот на тротуар. По последним данным несколько человек находятся в больнице в критическом состоянии, в том числе 4-летний ребенок.

Есть на нашей планете и такой праздник, как Международный день очистки водоемов. Главное событие этого дня – масштабный субботник. Он с 1995 года проводится во многих странах мира под эгидой PADI – профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов. Участие в Дне очистки водоемов является добровольным.