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    Штаб АТО заявил об обострении ситуации в Донбассе

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (18)

    (обновлено: )148
    По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Богдановка, Чермалык, Красногоровка, Водяное, Гнутово, Новотроицкое, Талаковка, Марьинка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новолуганское, Невельское, Станица Луганской и Крымское.
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Ополченцы за минувшие сутки 58 раз открывали огонь по позициям военных в Донбассе, двое военных погибли, еще пять получили ранения, сообщает штаб АТО в Facebook.

    Флаг США
    flickr.com/ Charlie Day
    Literární noviny: почему штатам стоит признать Донбасс

    "Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с признаками обострения на отдельных участках линии соприкосновения", — говорится в сообщении.

    Огонь велся из минометов, танков, гранатометов, пулеметов, БМП и стрелкового оружия.

    По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Богдановка, Чермалык, Красногоровка, Водяное, Гнутово, Новотроицкое, Талаковка, Марьинка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новолуганское, Невельское, Станица Луганской и Крымское.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). 

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