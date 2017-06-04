Штаб АТО заявил об обострении ситуации в Донбассе

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Ополченцы за минувшие сутки 58 раз открывали огонь по позициям военных в Донбассе, двое военных погибли, еще пять получили ранения, сообщает штаб АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с признаками обострения на отдельных участках линии соприкосновения", — говорится в сообщении.

Огонь велся из минометов, танков, гранатометов, пулеметов, БМП и стрелкового оружия.

По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Богдановка, Чермалык, Красногоровка, Водяное, Гнутово, Новотроицкое, Талаковка, Марьинка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новолуганское, Невельское, Станица Луганской и Крымское.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ).