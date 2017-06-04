наверх
04.06.201709:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В Италии во время матча "Ювентус"-"Реал" в давке пострадали 600 человек

    (обновлено: )235
    По одной из версий, паника возникла из-за взрывов петард, по другой - из-за падения металлических ворот на тротуар. По последним данным несколько человек находятся в больнице в критическом состоянии, в том числе 4-летний ребенок.
    После давки на матче в Италии
    football-italia.net

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В давке в фан-зоне Турина, которая случилась во время просмотра финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и мадридским "Реалом", пострадали 600 футбольных болельщиков, сообщает Football Italia.

    Давка на музыкальном фестивале в Австралии
    Канал Abu Laili на Youtube
    Давка на музыкальном фестивале в Австралии

    На данный момент не установлена причина давки. По одной из версий, паника возникла из-за взрывов петард, по другой — из-за падения металлических ворот на тротуар. По последним данным несколько человек находятся в больнице в критическом состоянии, в том числе 4-летний ребенок. Очевидцы событий сравнили давку в Турине с трагедией на бельгийском стадионе "Эйзель" во время финала Кубка чемпионов в мае 1985 года между "Юве" и "Ливерпулем", когда в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, сотни были ранены.

    Агентство Франс Пресс выложило в своем аккаунте в Twitter видео инцидента.

    ​​"Ювентус" в субботу в Кардиффе проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" со счетом 1:4. В фан-зоне в Турине за ходом матча, который транслировался на большом экране, наблюдали почти 20 тысяч человек. После третьего гола "Реала", предположительно, произошло несколько взрывов петард, после чего в толпе возникла паника и давка. Изначальное количество пострадавших оценивалось в 200 человек.

    Напомним, в марте в результате давки на концерте в Аргентине два человека погибли, около 50 пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте теракта в Лондоне
    Теракт на Лондонском мосту
    В Луцке очередного "мажора" ловили 8 экипажей полиции
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Дьяченко о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Порошенко боится правых радикалов - политолог. Видео
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве