В Италии во время матча "Ювентус"-"Реал" в давке пострадали 600 человек

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В давке в фан-зоне Турина, которая случилась во время просмотра финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и мадридским "Реалом", пострадали 600 футбольных болельщиков, сообщает Football Italia.

На данный момент не установлена причина давки. По одной из версий, паника возникла из-за взрывов петард, по другой — из-за падения металлических ворот на тротуар. По последним данным несколько человек находятся в больнице в критическом состоянии, в том числе 4-летний ребенок. Очевидцы событий сравнили давку в Турине с трагедией на бельгийском стадионе "Эйзель" во время финала Кубка чемпионов в мае 1985 года между "Юве" и "Ливерпулем", когда в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, сотни были ранены.

Агентство Франс Пресс выложило в своем аккаунте в Twitter видео инцидента.

— AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.

​​"Ювентус" в субботу в Кардиффе проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" со счетом 1:4. В фан-зоне в Турине за ходом матча, который транслировался на большом экране, наблюдали почти 20 тысяч человек. После третьего гола "Реала", предположительно, произошло несколько взрывов петард, после чего в толпе возникла паника и давка. Изначальное количество пострадавших оценивалось в 200 человек.

Напомним, в марте в результате давки на концерте в Аргентине два человека погибли, около 50 пострадали.