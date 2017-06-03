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    "Южмаш" подписал контракт на поставку 12 ракет "Зенит"

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    Согласно информации, контракт предусматривает изготовление 12 ракет-носителей для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.
    Южный машиностроительный завод. Архивное фот
    Южный машиностроительный завод/Официальный сайт

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине — госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" подписал контракт с компанией S7 Sea Launch Limited на изготовление 12 ракет-носителей серии "Зенит".

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    Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

    "27 апреля этого года был заключен контракт между "Южмашем" и компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет-носителей серии "Зенит". В целом контракт предусматривает изготовление 12 ракет-носителей для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что сейчас в производстве уже находится 2 ракеты модификаций "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ".

    "На сегодня портфель заказов "Южмаша" на ближайшие годы превышает (в пересчете) 350 млн долл. Среди основных заказчиков – компании США, Италии, Индии, Кореи и др.", — добавили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что трехлетняя работа по преодолению кризиса на днепровском заводе "Южмаш" сведена на нет действиями Государственной исполнительной службы Министерства юстиции, которая, несмотря на решения судов в пользу "Южмаша", арестовала все счета предприятия и намерена взыскать с завода 40 млн грн.

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