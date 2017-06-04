наверх
04.06.201705:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Полиция объявила ЧП на Лондонском мосту и на рынке Боро терактами

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (150)

    (обновлено: )2201
    Теракт в Лондоне
    Полиция Лондона сообщила о террористических атаках в Лондоне
    Полиция ищет трех подозреваемых в связи с инцидентом на Лондонском мосту
    Теракты в Лондоне
    Террористическая атака в Лондоне
    Около 10 полицейских расчетов прибыли к месту происшествия на Лондонском мосту
    Микроавтобус наехал на людей на лондонском мосту
    Микроавтобус наехал на людей на лондонском мосту
    Теракты в Лондоне
    Полиция начала массовую эвакуацию всех зданий рядом с Лондонским мостом
    Скотланд-Ярд подтверждает гибель двух человек во время терактов в Лондоне
    Теракт в Лондоне
    Теракт в Лондоне.
    @Telegraph
    Полиция Лондона сообщила о террористических атаках в Лондоне
    Полиция Лондона сообщила о террористических атаках в Лондоне.
    @Telegraph
    Полиция ищет трех подозреваемых в связи с инцидентом на Лондонском мосту
    Полиция ищет трех подозреваемых в связи с инцидентом на Лондонском мосту.
    @TheSun
    Теракты в Лондоне
    Теракты в Лондоне.
    @Telegraph
    Террористическая атака в Лондоне
    Террористическая атака в Лондоне.
    @TheSun
    Около 10 полицейских расчетов прибыли к месту происшествия на Лондонском мосту
    Около 10 полицейских расчетов прибыли к месту происшествия на Лондонском мосту.
    @TheSun
    Микроавтобус наехал на людей на лондонском мосту
    Микроавтобус наехал на людей на лондонском мосту.
    @TheSun
    Микроавтобус наехал на людей на лондонском мосту
    Микроавтобус наехал на людей на лондонском мосту.
    @TheSun
    Теракты в Лондоне
    Теракты в Лондоне.
    @Telegraph
    Полиция начала массовую эвакуацию всех зданий рядом с Лондонским мостом
    Полиция начала массовую эвакуацию всех зданий рядом с Лондонским мостом.
    @Telegraph
    Скотланд-Ярд подтверждает гибель двух человек во время терактов в Лондоне
    Скотланд-Ярд подтверждает гибель двух человек во время терактов в Лондоне.
    @Telegraph

    Рекомендуем

    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего бельяРоссийская бабушка снялась в рекламе нижнего белья20:36 03.06.2017
    Прощание с Любомиром Гузаром во ЛьвовеТысячи верующих пришли проститься с Любомиром Гузаром17:56 03.06.2017
    Полиция Донецкой областиК празднику готовы: полиция Донецкой области вышла на патрулирование14:05 03.06.2017
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияжеНовый тренд в макияже: осы, улитки и трава10:29 03.06.2017
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболуОткрытая тренировка сборной Украины по футболу05:05 03.06.2017
    На месте стрельбы в центре КиеваФотоитоги 2 июня: стрельба в центре Киева, бойня в Маниле, прощание с Гузаром18:08 02.06.2017
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурсаУкраинка отличилась на престижном конкурсе красоты в США14:52 02.06.2017
    Июньский снегопад в ПетербургеНежаркое лето. Июньский снегопад в Санкт-Петербурге12:25 02.06.2017
    Стрельба в отеле, пожар и ограбление казино в Маниле: десятки жертвБойня в отеле Манилы: десятки жертв12:05 02.06.2017
    Все фотоленты
    Теракт в Лондоне.

    Полиция официально назвала инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро терактами, инцидент в Воксхолле с ними не связан.

    "В 00.25 (02.25 по Киеву) инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро были объявлены террористическими инцидентами. Инцидент на Воксхолле – нападение с ножом, и не связан с инцидентами на Лондонском мосту и рынке Боро", — сообщил Скотланд-Ярд в Twitter.

    В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Еще один инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел в районе Воксхолл.

    Смотрите также: На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту

    Сегодняшние события в Лондоне стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца.

    22 марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

    Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

    Ссылки по теме:
    Теги: