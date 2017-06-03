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    Происшествия

    В Луцке возле дома бизнесмена прогремел взрыв

    Тема:

    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева (170)

    (обновлено: )12730
    Согласно информации, хозяева не пострадали. По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство. На месте взрыва работает следственно-оперативная группа полиции.
    Взрыв в Луцке рядом с домом предпринимателя
    Сергей Поха / facebook

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 3 июня, утром на ул. Набережной в Луцке возле дома предпринимателя прогремел взрыв, передает "Волынь.Post".

    На месте взрыва гранаты в офисе Конгресса украинских националистов. Видео
    Канал Kyiv Operativ на Youtube
    На месте взрыва гранаты в офисе "Конгресса украинских националистов"

    Согласно информации, взрыв повредил деревья перед воротами дома. Хозяева не пострадали.

    По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

    Ранее сообщалось, что в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области неизвестные бросили взрывное устройство во двор частного предпринимателя. В результате взрыва из людей никто не пострадал.

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