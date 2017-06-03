В Луцке возле дома бизнесмена прогремел взрыв

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 3 июня, утром на ул. Набережной в Луцке возле дома предпринимателя прогремел взрыв, передает "Волынь.Post".

Согласно информации, взрыв повредил деревья перед воротами дома. Хозяева не пострадали.

По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Ранее сообщалось, что в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области неизвестные бросили взрывное устройство во двор частного предпринимателя. В результате взрыва из людей никто не пострадал.