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    В мире

    Число раненных при терактах в Лондоне возросло до полусотни

    (обновлено: )17920
    Медики сообщили, что в больницы были доставлены 48 человек. Также была оказана медицинская помощь ряду других пострадавших с легкими ранениями на месте происшествия.
    Террористическая атака в Лондоне
    @TheSun

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Число раненых в результате двух атак в Лондоне в ночь на воскресенье возросло до 48 человек, они доставлены в больницы, сообщает служба скорой помощи Лондона.

    Теракт в Лондоне
    @Telegraph
    Полиция объявила ЧП на Лондонском мосту и на рынке Боро терактами

    "Мы доставили 48 пациентов в пять больниц в Лондоне и оказали медицинскую помощь ряду других с легкими ранениями на месте происшествия", — говорится в заявлении службы в Twitter.

    Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек.

    Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

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