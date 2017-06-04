Число раненных при терактах в Лондоне возросло до полусотни

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Число раненых в результате двух атак в Лондоне в ночь на воскресенье возросло до 48 человек, они доставлены в больницы, сообщает служба скорой помощи Лондона.

"Мы доставили 48 пациентов в пять больниц в Лондоне и оказали медицинскую помощь ряду других с легкими ранениями на месте происшествия", — говорится в заявлении службы в Twitter.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек.

Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.