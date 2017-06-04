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    Общество

    МИД проверяет, есть ли украинцы среди раненных при теракте в Лондоне

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (155)

    (обновлено: )75
    Консульская служба МИД Украины сообщила, что на данный момент неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие при ночном теракте в столице Великобритании.
    Теракт в Лондоне
    @Telegraph

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Украинский консул проверяет, есть ли погибшие или раненые украинцы при ночных инцидентах в Лондоне, сообщает Консульская служба МИД Украины на странице в Twitter.

    "Ночной теракт в # Лондон. Есть погибшие. Консул пытается получить оперативную информацию. Будем сообщать…", — говорится на странице в соцсети.

    twitter.com/UkrZaKordonom
    Скриншот со страницы Консульской службы МИД Украины в Twitter

    Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения.

    По последним данным, погибли шесть человек, около 30 пострадали.

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