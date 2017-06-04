МИД проверяет, есть ли украинцы среди раненных при теракте в Лондоне

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Украинский консул проверяет, есть ли погибшие или раненые украинцы при ночных инцидентах в Лондоне, сообщает Консульская служба МИД Украины на странице в Twitter.

"Ночной теракт в # Лондон. Есть погибшие. Консул пытается получить оперативную информацию. Будем сообщать…", — говорится на странице в соцсети.

twitter.com/UkrZaKordonom Скриншот со страницы Консульской службы МИД Украины в Twitter

Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения.

По последним данным, погибли шесть человек, около 30 пострадали.