Один подозреваемый в терактах в Лондоне все еще на свободе - полиция

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Полиция сообщила, что один из подозреваемых в совершении терактов в ночь воскресенья в Лондоне все еще остается на свободе, пишет издание Sun.

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В данный момент правоохранители пытаются установить его местонахождение, добавляет СМИ.

По последним данным, как минимум 20 пострадавших во время терактов в Лондоне доставлены в больницы, сообщила Национальная служба здравоохранения.

Ранее полиция подтвердила, что инциденты на Лондонском мосту и близлежащем рынке Боро были терактами. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на Боро люди получили ножевые ранения. Сегодняшние события стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца. Ранее полиция подтвердила гибель двух человек.