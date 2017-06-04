наверх
04.06.201706:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Один подозреваемый в терактах в Лондоне все еще на свободе - полиция

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (153)

    (обновлено: )29
    По информации СМИ, в данный момент правоохранители пытаются установить местонахождение подозреваемых в совершении терактов в ночь воскресенья в Лондоне.
    Предполагаемый террорист на месте ЧП в Лондоне
    @TheSun

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Полиция сообщила, что один из подозреваемых в совершении терактов в ночь воскресенья в Лондоне все еще остается на свободе, пишет издание Sun.

    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту

    Смотрите также: Полиция объявила ЧП на Лондонском мосту и на рынке Боро терактами

    В данный момент правоохранители пытаются установить его местонахождение, добавляет СМИ.

    По последним данным, как минимум 20 пострадавших во время терактов в Лондоне доставлены в больницы, сообщила Национальная служба здравоохранения.

    Ранее полиция подтвердила, что инциденты на Лондонском мосту и близлежащем рынке Боро были терактами. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на Боро люди получили ножевые ранения. Сегодняшние события стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца. Ранее полиция подтвердила гибель двух человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пострадавшие в лондонском теракте
    Теракт на Лондонском мосту
    В Луцке очередного "мажора" ловили 8 экипажей полиции
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Дьяченко о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Порошенко боится правых радикалов - политолог. Видео
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве