Мэй назвала инциденты в Лондоне "потенциальным актом терроризма"

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала произошедшие в субботу вечером инциденты в Лондоне "потенциальным актом терроризма".

"Я могу подтвердить, что этот ужасный инцидент рассматривается как потенциальный акт терроризма", — говорится в заявлении премьера.

Она отметила, что ситуация быстро развивается, и пока о подробностях говорить рано. Она также выразила соболезнования всем, кого затронули инциденты.

В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Еще один инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел в районе Воксхолл.

Если версия теракта подтвердится, то инциденты в Лондоне станут третьим терактом в Британии за два с половиной месяца.

@TheSun Террористическая атака в Лондоне

Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.