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    Мэй назвала инциденты в Лондоне "потенциальным актом терроризма"

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (146)

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    По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, ситуация быстро развивается, и пока о подробностях говорить рано. Она также выразила соболезнования всем, кого затронули инциденты.
    Тереза Мэй
    @TheSun

    КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала произошедшие в субботу вечером инциденты в Лондоне "потенциальным актом терроризма".

    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Онлайн-трансляция

    "Я могу подтвердить, что этот ужасный инцидент рассматривается как потенциальный акт терроризма", — говорится в заявлении премьера.

    Она отметила, что ситуация быстро развивается, и пока о подробностях говорить рано. Она также выразила соболезнования всем, кого затронули инциденты.

    В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Еще один инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел в районе Воксхолл.

    Если версия теракта подтвердится, то инциденты в Лондоне станут третьим терактом в Британии за два с половиной месяца.

    @TheSun
    Террористическая атака в Лондоне

    Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

    Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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    Тереза Мэй
    Теракт на Лондонском мосту
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