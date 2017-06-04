Скотланд-Ярд подтверждает гибель двух человек во время терактов в Лондоне

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Управление полиции Лондона подтверждает гибель двух человек при ЧП в британской столице в ночь на воскресенье, сообщили РИА Новости в Скотланд-Ярде.

"Скотланд-Ярд в настоящее время может подтвердить, что погибли два человека", — сказал по телефону представитель полиции.

СМИ сообщают о разном количестве погибших – от одного до семи.

В ночь на воскресенье в Лондоне – на Лондонском мосту и на рынке района Боро — произошли два инцидента, которые власти страны и силовые ведомства расценили как теракты. Еще одно ЧП этого вечера, произошедшее в районе Воксхолл, не было признано терактом.