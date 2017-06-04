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    Полиция начала массовую эвакуацию всех зданий рядом с Лондонским мостом

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (143)

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    В число эвакуируемых зданий вошел знаменитый театр "Глобус". Также поступают данные о прибытии на Лондонский мост команды по обезвреживанию бомб.
    Полиция начала массовую эвакуацию всех зданий рядом с Лондонским мостом
    @Telegraph

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Вооруженные правоохранители проводят массовую эвакуацию всех зданий в радиусе одной мили (около 1,6 километра) от места, где произошел инцидент с наездом микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту, пишет газета Telegraph.

    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Онлайн-трансляция

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    В число эвакуируемых зданий вошел знаменитый театр "Глобус".

    Также поступают данные о прибытии на Лондонский мост команды по обезвреживанию бомб.

    По данным СМИ, власти расценивают произошедшее как теракт. Также сообщалось о других нападениях неподалеку от Лондонского моста.

    Ранее сообщалось, что Лондонский мост эвакуирован после сообщений о наезде автомобиля на людей.

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    Полиция начала массовую эвакуацию всех зданий рядом с Лондонским мостом
    Теракт на Лондонском мосту
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