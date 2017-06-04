Полиция начала массовую эвакуацию всех зданий рядом с Лондонским мостом

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Вооруженные правоохранители проводят массовую эвакуацию всех зданий в радиусе одной мили (около 1,6 километра) от места, где произошел инцидент с наездом микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту, пишет газета Telegraph.

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В число эвакуируемых зданий вошел знаменитый театр "Глобус".

Также поступают данные о прибытии на Лондонский мост команды по обезвреживанию бомб.

По данным СМИ, власти расценивают произошедшее как теракт. Также сообщалось о других нападениях неподалеку от Лондонского моста.

Ранее сообщалось, что Лондонский мост эвакуирован после сообщений о наезде автомобиля на людей.