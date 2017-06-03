Визовый режим с Россией. И хочется, и колется

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Тему о введении визового режима с Россией в середине апреля актуализировала фракция партии "Народный фронт". Ее поддержали представители Радикальной партии, "Самопомощи", а также некоторые депутаты от "Блока Петра Порошенко". Парламентарии ставили целью проголосовать за введение виз с РФ к моменту вступления в силу безвизового режима с Европейским союзом — до середины июня. Спустя месяц, в середине мая, представители фракции"Народного фронта" стали утверждать, что найдут голоса, чтобы вынести на голосование соответствующий законопроект, зарегистрированный еще в феврале 2016 года.

О необходимости срочно ужесточить визовые дела уже высказались глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Правда, Грицак предлагает ограничиться требованием наличия у россиян, пересекающих границу с Украиной, биометрического паспорта.

"У нас есть возможность с 11 июня фактически посещать Европу по биометрическим паспортам. Почему не сделать таким образом, чтобы граждане, как минимум, Российской Федерации могли въезжать сюда только по аналогичным документам… Такая мера на данном этапе могла бы быть принята", – заявил глава СБУ.

Турчинов же настроен куда решительнее. Секретарь СНБО считает, что необходимо выстраивать границу, "которая защитит цивилизацию от агрессии Российской Федерации, от проникновения гибридных провокационных технологий РФ на Запад и как раз Украина стала на пути России – наверное, это наша историческая миссия".

Возьмут под козырек

О своей готовности исполнить политическое решение о введении виз с Россией заявили в украинском МИДе и Министерстве юстиции, но с некоторыми оговорками.

По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Марьяны Бецы, МИД будет готов к введению визового режима с Россией, если будет принято соответствующее политическое решение, но вопрос этот чрезвычайно сложный: "Нам нужно очень взвешенно и сбалансировано подходить к нашей стратегии относительно визового режима с Российской Федерацией". В первую очередь, по ее словам, следует учитывать, что в РФ на данное время находятся около 3-4 миллиона граждан Украины. Есть еще вопросы, связанные с тем, что Крым является временно оккупированной территорией, а также наличие неконтролируемого участка границы на востоке Украины.

Министр юстиции Украины Павел Петренко также заявил, что если будет политическое решение, то тогда команда Министерства юстиции совместно с Министерством иностранных дел присоединится к работе по подготовке всех необходимых документов.

"С точки зрения безопасности, с точки зрения национальной безопасности, с точки зрения ограничения фактически движения на территории Украины агентов, которые массово сюда заезжают под разными предлогами, это было бы правильным решение", — подчеркнул Петренко.

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Единства нет

Складывается впечатление, что все ветви украинской власти выступает единым фронтом за введение визового режима с Россией, и решение будет принято со дня на день. Однако политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что пока еще рано говорить о едином визовом фронте.

"Парламент соответствующее решение не принимал, и не должен принимать. Нет единства в президентской команде и в президентской фракции, если обратить внимание на комментарий заместителя руководителя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко. Есть только визовый фронт, состоящий из "Народного фронта", где, действительно, все с радикально фронтовых позиций выступают за введение визового режима, апеллируя теме безопасности и необходимости усиления контроля над границей с Российской Федерацией, усиления режима пересечения российско-украинской границы со стороны российских граждан", — сказал Вадим Карасев в комментарии РИА Новости Украина.

При этом политолог отметил, что проблема визового или безвизового режима имеет не столько прямое, сколько "пунктирное" отношение к проблеме безопасности.

"Можно и без виз контролировать режим пересечения границы гражданами с обеих сторон. Для этого есть и пограничная служба, и миграционные службы, и службы безопасности, и разного рода контрразведывательные мероприятия, как жесткие, так и мягкие. И, между прочим, режим пересечения украинско-российской границы гражданами РФ в последнее время достаточно серьезно усилен и плотно контролируется как по железной дороге, так и через авиасообщение и через другие сухопутные маршруты пересечения. Этот вопрос скорее имеет политико-символическое, политико-идеологическое значение в контексте майского поворота власти под названием "Геть от Москвы" и курса на тотальный разрыв всех отношений и связей с Российской Федерацией. В контексте такого проекта и такого курса введение визового режима абсолютно логично. Как и абсолютно логично то, что более активные и громкие заявления сторонников введения визового режима с Россией стали звучать именно в последнее время", — пояснил политолог.

Люди не поймут

В то же время, по его словам, если к политико-идеологическим и геополитическим резонам введения визового режима добавить рационально-экономический анализ, то здесь все не так однозначно.

"Если уж на то пошло, то мы здесь скорее больше накажем себя, а не россиян. Потому что симметричная реакция Российской Федерации по введению визового режима для украинских граждан будет бить по тем, кто работает в России, и это жители западных, патриотических регионов Украины. А если после введения визового режима получить визу в Россию можно будет только за отдельную плату в районе 35 евро, то таким образом несколько миллионов наших граждан профинансируют российский бюджет, деньги которого опять пойдут на финансирование российской агрессии против Украины. Я не думаю, что инициаторы введения визового режима согласны с тем, что мы с помощью введения визового режима и платных виз профинансировали российский бюджет. Потому что, к сожалению, украинских граждан в Россию ездит больше, чем российских в Украину, и это надо учитывать", — сказал Карасев.

Кроме того, политолог обратил внимание, что данное решение негативно отразится на рейтингах власти.

"Существует и электоральный момент. Блокирование российских соцсетей, имея под собой очень правильные основания и аргументы, тем не менее, вызвало недовольство среди школьников и молодежи, которые в основном-то сидели не в Фейсбуке, а в ВКонтакте. И это недовольство блокировкой может сказаться через несколько лет в очередной электоральной кампании, как президентской, так и парламентской: сегодня этим недовольным 16 лет, а через два года им будет 18 лет и они пойдут голосовать. А если еще ввести и визы, что ударит, прежде всего, по жителям патриотических регионов Украины, то электорат можно потерять уже сегодня. Тут абстрактные рассуждения о патриотизме натолкнутся на жесткую реальность необходимости зарабатывать, содержать семьи, иметь стабильное рабочее место и выживать. А учитывая то, что электоральная база нынешней власти это все-таки больше Западные и Западно-Центральные регионы Украины – поставщик трудовых мигрантов в Россию, тол введение виз может уже сейчас ударить по электоральным позициям власти", — прогнозирует Карасев.

Именно поэтому, считает политолог, на фоне громогласных заявлений представителей "Народного фронта" о введении визового режима президентская команда и ключевые президентские спикеры пока хранят молчание.

"Иногда молчание более красноречиво, нежели того или иного рода заявления как "за", так и "против" визового режима", — подытожил Карасев.