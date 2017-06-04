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    Микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (143)

    (обновлено: )222
    По информации СМИ, стрельба слышна на Лондонском мосту, где проходит эвакуация людей из-за наезда микроавтобуса на пешеходов. Очевидцы также сообщают, что несколько людей на мосту получили ножевые ранения.
    Микроавтобус наехал на людей на лондонском мосту
    @TheSun

    КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Лондонский мост эвакуирован после сообщений о наезде автомобиля на людей, сообщают британские СМИ. Как пишет газета Sun, несколько человек ранены.

    © 2017 The New York Times Company
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    По информации телеканала Би-би-си, на месте происшествия работают вооруженные сотрудники полиции.

    Стрельба слышна на Лондонском мосту, где проходит эвакуация людей из-за наезда микроавтобуса на пешеходов, пишет издание Sun. Очевидцы также сообщают, что несколько людей на мосту получили ножевые ранения.

    Полиция британской столицы официально уведомила о происходящем.

    "Мы разбираемся с происшествием на Лондонском мосту. Офицеры на месте", — написали правоохранители в Twiter. Как сообщили в департаменте транспорта Лондона, станции метро London Bridge и Bank закрыты по требованию полиции, поезда следуют без остановок.

    @TheSun
    Микроавтобус наехал на людей на лондонском мосту

    Напомним, теракт произошел в комплексе "Манчестер Арена". Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

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