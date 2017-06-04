КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Лондонский мост эвакуирован после сообщений о наезде автомобиля на людей, сообщают британские СМИ. Как пишет газета Sun, несколько человек ранены.

По информации телеканала Би-би-си, на месте происшествия работают вооруженные сотрудники полиции.

Стрельба слышна на Лондонском мосту, где проходит эвакуация людей из-за наезда микроавтобуса на пешеходов, пишет издание Sun. Очевидцы также сообщают, что несколько людей на мосту получили ножевые ранения.

Полиция британской столицы официально уведомила о происходящем.

"Мы разбираемся с происшествием на Лондонском мосту. Офицеры на месте", — написали правоохранители в Twiter. Как сообщили в департаменте транспорта Лондона, станции метро London Bridge и Bank закрыты по требованию полиции, поезда следуют без остановок.

@TheSun Микроавтобус наехал на людей на лондонском мосту

Напомним, теракт произошел в комплексе "Манчестер Арена". Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.