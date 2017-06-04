Около 10 полицейских расчетов прибыли к месту происшествия на Лондонском мосту

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Около десяти полицейских расчетов прибыли к Лондонском мосту, где в субботу вечером микроавтобус наехал на людей, сообщает Би-би-си.

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"Свидетель рассказал Би-би-си, что 10 машин полиции приехали на место инцидента на Лондонском мосту, где микроавтобус сбил нескольких пешеходов", — сообщает телеканал.

По предварительным данным, микроавтобус сбил пять или шесть человек. Подробностей инцидента не сообщается.

Ранее сообщалось, что Лондонский мост эвакуирован после сообщений о наезде автомобиля на людей.