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    Около 10 полицейских расчетов прибыли к месту происшествия на Лондонском мосту

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (143)

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    По информации СМИ, 10 машин полиции приехали на место инцидента на Лондонском мосту, где микроавтобус сбил нескольких пешеходов. По предварительным данным, микроавтобус сбил пять или шесть человек.
    Около 10 полицейских расчетов прибыли к месту происшествия на Лондонском мосту
    @TheSun

    КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Около десяти полицейских расчетов прибыли к Лондонском мосту, где в субботу вечером микроавтобус наехал на людей, сообщает Би-би-си.

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    "Свидетель рассказал Би-би-си, что 10 машин полиции приехали на место инцидента на Лондонском мосту, где микроавтобус сбил нескольких пешеходов", — сообщает телеканал.

    По предварительным данным, микроавтобус сбил пять или шесть человек. Подробностей инцидента не сообщается.

    Ранее сообщалось, что Лондонский мост эвакуирован после сообщений о наезде автомобиля на людей.

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