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    Фотоленты

    Теракт в Манчестере: террориста подозревают в серийном в изготовлении бомб

    (обновлено: )17
    © 2017 The New York Times Company
    © 2017 The New York Times Company
    © 2017 The New York Times Company
    © 2017 The New York Times Company
    © 2017 The New York Times Company
    © 2017 The New York Times Company
    © 2017 The New York Times Company
    © 2017 The New York Times Company

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     В доме подозреваемого в исполнении теракта в британском Манчестере Салмана Абеди обнаружили взрывчатые вещества для производства бомб. Об этом передает ABC со ссылкой на источники.

    Полиция Великобритании арестовала седьмого подозреваемого по делу о теракте на стадионе в Манчестере.

    Ранее силовики провели обыск в манчестерском доме 22-летнего Салмана Абеди, который и привел в действие взрывное устройство в фойе Manchester Arena. По предварительным данным, бомбу изготовил не он, а кто-то другой.

    Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

    Смотрите также: Теракт на стадионе в Манчестере: кадры с места ЧП

    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.

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