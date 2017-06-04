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    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Онлайн-трансляция

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    Теракт на Лондонском мосту (143)

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    От 15 до 20 человек пострадали в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту. Кроме того, стало известно о нападении неизвестного с ножом в ресторане Tito's рядом со станцией лондонского метро London Bridge.
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    "По информации одного из очевидцев, 15-20 человек были ранены после наезда на них автомобиля", — цитирует Telegraph сообщения очевидцев.

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    Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан недалеко от Лондонского моста, где ранее был совершен наезд на пешеходов, в результате нападения несколько человек ранены, сообщают британские СМИ.

    По информации изданий Sun и Telegraph, нападение с ножом было совершено в ресторане Tito's рядом со станцией лондонского метро London Bridge. По данным очевидцев газеты Sun, из заведения выносили тела жертв.

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