На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Онлайн-трансляция

"По информации одного из очевидцев, 15-20 человек были ранены после наезда на них автомобиля", — цитирует Telegraph сообщения очевидцев.

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Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан недалеко от Лондонского моста, где ранее был совершен наезд на пешеходов, в результате нападения несколько человек ранены, сообщают британские СМИ.

По информации изданий Sun и Telegraph, нападение с ножом было совершено в ресторане Tito's рядом со станцией лондонского метро London Bridge. По данным очевидцев газеты Sun, из заведения выносили тела жертв.