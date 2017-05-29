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    Теракт в Манчестере. Задержан еще один подозреваемый

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (138)

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    Общее число задержанных достигло 16 человек: в понедельник был задержан 23-летний мужчина в городе Шорхэм-бай-Си. При этом двое из них были отпущены без предъявления обвинений, остальные находятся под стражей.
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Еще один подозреваемый задержан в рамках расследования теракта в Манчестере, сообщила манчестерская полиция на своей странице в Twitter.

    "Сегодня утром сотрудники полиции, расследующие атаку в комплексе "Манчестер Арена", задержали 23-летнего мужчину в городе Шорхэм-бай-Си (Shoreham-by-Sea), Суссекс, по подозрению в нарушении закона о терроризме", — говорится в заявлении.

    ​Таким образом, общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 14 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 16 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

    Теракт в Манчестере. Инфографика
    РИА Новости
    Теракт в Манчестере: подробности

    Полиция Манчестера сообщила, что сотрудники правоохранительных органов в понедельник утром проводят обыски в городе Честер (графство Чешир). Также обыски проводятся в районе Уолли Рейндж в Манчестере. 

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    Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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