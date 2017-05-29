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    Среди задержанных по делу теракта в Манчестере есть студент-химик - СМИ

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    Кровавый теракт в Манчестере (137)

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    По информации СМИ, задержанный Мохаммед Верфалли, которому 20 лет, согласно его странице в соцсети LinkedIn, изучает химическую инженерию в университете Хаддерсфилда.
    Задержанные Мохаммед Верфалли и его брат Яхью
    @MailOnline

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Среди задержанных в рамках расследования теракта в британском Манчестере оказался студент-химик, пишет издание Daily Mail.

    © 2017 The New York Times Company
    Теракт в Манчестере: террориста подозревают в серийном изготовлении бомб

    Правоохранители, как отмечает издание, задержали Мохаммеда Верфалли и его брата Яхью в субботу утром — за несколько часов до того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй понизила уровень террористической угрозы до "серьезного".

    Полиция в субботу сообщила о задержании двух человек — 20 и 22 лет, при этом не назвав их имен. На данный момент общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составляет 13 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 15 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

    Издание пишет, что братья вместе с другими подозреваемыми родились в Великобритании и в то же время имеют ливийские корни. Считается, что они общались с тем же кругом лиц, с кем общался и исполнитель теракта Салман Абеди.

    Двадцатидвухлетний Яхья, как пишет издание, значится в социальной сети Facebook другом Хашима — брата Салмана Абеди. Мохаммед, которому 20 лет, согласно его странице в соцсети LinkedIn, изучает химическую инженерию в университете Хаддерсфилда.

    Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

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